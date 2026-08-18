De Hollywood para Lisboa: Zendaya e Tom Holland escolhem Portugal para as férias

Namorados desde 2021, casaram-se há poucos meses numa cerimónia intimista sobre a qual pouco se sabe.

Vêm de Hollywood depois de protagonizarem dois dos filmes mais falados do ano: “Odisseia” e “Homem-Aranha: Um Novo Dia”. São um dos casais mais falados (mas mais misterioso também) e decidiram vir passar férias… a Lisboa.

Quem são Zendaya e Tom Holland?

Zendaya, de 29 anos, e Tom Holland, de 30, são dois atores reconhecidos internacionalmente por grandes papéis nos filmes mais conhecidos da atualidade.

Namorados desde 2021, casaram-se há poucos meses numa cerimónia intimista sobre a qual pouco se sabe. Agora, parece que Portugal foi o destino para a “lua de mel”.

Onde esteve o casal?

Esta terça-feira foram partilhadas imagens do casal num café na zona de Santos, em Lisboa - que já tinha atendido Rosalía, quando a cantora esteve a atuar em Portugal, em abril.

De acordo com o que Nikita Volkov, fundador do estabelecimento, contou à revista NiT , Zendaya e Tom estiveram no café às 15h00 desta segunda-feira. “Ficaram aqui durante cerca de 30 minutos”, revelou, descrevendo os dois como “pessoas simples e acessíveis”.

“Eles disseram que voltariam, mas sabemos que eles dizem sempre isso”, brincou, por fim, Nikita.