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De estrela do futebol a “rosto” de 469 quilos de cocaína: imagem de Haaland surpreende em investigação policial no Equador

Até ao momento, as autoridades equatorianas não explicaram a razão para a escolha da fotografia do avançado. 
Redação
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De estrela do futebol a “rosto” de 469 quilos de cocaína: imagem de Haaland surpreende em investigação policial no Equador
AFP

A Quinta de Pogacar

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A imagem de Erling Haaland, a mais recente estrela do futebol norueguês, foi uma das mais replicadas em todo o Mundial 2026. O rosto característico do avançado não passou despercebido na competição, sobretudo depois de marcar sete golos em quatro jogos. 

Seja em camisolas, cromos ou cartazes, são todos sítios onde se espera ver o rosto do norueguês - mas não numa embalagem de cocaína. Foi precisamente aí, em embalagens retangulares verdes, que a polícia do Equador foi surpreendida: não só devido à imagem do jogador impressa, mas pelos 469 quilos de estupefaciente que circulava num camião perto da fronteira com a Colômbia. 

Embora a quantidade de cocaína apreendida seja impressionante, foram as imagens de Haaland impressas nos pacotes que mais chamaram a atenção no vídeo partilhado pela polícia. Até ao momento, as autoridades equatorianas não explicaram a razão para a escolha da fotografia do avançado. 

A investigação teve início após uma denúncia anónima na manhã de terça-feira. Após as diligências necessárias, um camião suspeito foi apreendido, com cerca de 370 pacotes escondidos num compartimento falso.

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