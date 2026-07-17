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De aliado do Kremlin a crítico de Putin: blogger russo detido após criticar Putin e divulgar "informações falsas"

Ilya Remeslo chegou a ser internado numa instituição psiquiátrica durante um mês após publicar um manifesto intitulado "Cinco razões pelas quais deixei de apoiar Vladimir Putin", onde acusava o Presidente russo de conduzir o país para uma crise profunda.
Redação
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Matou a mãe e enterrou-a num canteiro na varanda da sua casa. Mulher de 40 anos detida em Olhão

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As autoridades russas detiveram o 'blogger' nacionalista Ilya Remeslo, esta sexta-feira, sob a acusação de divulgar "informações falsas" sobre as Forças Armadas russas. A informação foi avançada pela agência estatal russa TASS e confirmada pela Reuters.

De aliado do Kremlin a crítico de Putin

Ilya Remeslo era conhecido por ter apoiado durante vários anos o Kremlin e por atacar figuras da oposição russa, incluindo o falecido líder Alexei Navalny, durante quase uma década.

No entanto, em março deste ano surpreendeu ao publicar um manifesto intitulado "Cinco razões pelas quais deixei de apoiar Vladimir Putin", onde acusava o Presidente russo de conduzir o país para uma crise profunda, criticava a guerra na Ucrânia e defendia a sua demissão. O texto tornou-se viral nas redes sociais russas.

Antes da detenção, Remeslo chegou a ser internado numa instituição psiquiátrica durante um mês, um episódio que gerou forte polémica entre organizações de defesa dos direitos humanos.

Acusação pode valer até dez anos de prisão

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Segundo as autoridades russas, o 'blogger' é suspeito de ter difundido conteúdos considerados falsos sobre a atuação das forças armadas na guerra da Ucrânia.

A legislação utilizada neste caso foi introduzida em 2022, pouco depois do início da invasão em larga escala da Ucrânia, e tem sido utilizada para processar jornalistas, ativistas, políticos da oposição e outros críticos do Kremlin.

Caso seja condenado, Remeslo poderá enfrentar uma pena de até dez anos de prisão.

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