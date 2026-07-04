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Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

A criança surpreendida trata-se de Andrés, um menino esgatado dos escombros no dia 30 de junho.
Redação
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Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela
AFP

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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No meio da tragédia, há mensagens que são esperança.

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem para um sobrevivente aos dois terramotos que devastaram a Venezuela no passado dia 24 de junho. 

Trata-se de Andrés, uma criança resgatada dos escombros no dia 30 de junho. A sua história foi amplamente partilhada na rede social X, onde se deixava um apelo: “O menino Andrés Mieles foi resgatado do terramoto da última quarta-feira, 24 de junho, onde perdeu toda a sua família e teve a perna amputada. A única coisa que ele pede é o cromo do Cristiano Ronaldo, se alguém o tiver e puder doá-lo, pode levá-lo ao hospital Miguel Pérez Carreño em La Yaguara, Caracas”.

Mas a onda de solidariedade que se gerou levou-lhe mais do que o cromo do internacional português. Um influenciador venezuelano, Armando Poyo, entrou em contacto com Cristiano Ronaldo para lhe contar a história da criança.

A partir daí, o craque fez a sua parte: gravou uma mensagem para o pequeno Andrés, onde garante que adoraria conhecê-lo. “Olá Andrés. Estou a gravar este vídeo para te mandar um abraço, sei que és um grande fã. Quando ficares bom, quero convidar-te para veres um jogo meu, para desfrutares. Adoraria conhecer-te”, convidou CR7.

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A mensagem foi partilhada nas redes sociais pelo influenciador venezuelano, onde mostra ainda a reação de Andrés. Mais tarde, Andrés guardou o cromo de Cristiano que lhe foi entretanto oferecido.

O último balanço oficial acerca da tragédia na Venezuela dá conta de 2.645 mortos, além de 12.666 feridos. As operações de resgate, com equipas de mais de 33 países, e de recuperação do país continuam.

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