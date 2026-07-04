Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

A criança surpreendida trata-se de Andrés, um menino esgatado dos escombros no dia 30 de junho.

No meio da tragédia, há mensagens que são esperança.

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem para um sobrevivente aos dois terramotos que devastaram a Venezuela no passado dia 24 de junho.

Trata-se de Andrés, uma criança resgatada dos escombros no dia 30 de junho. A sua história foi amplamente partilhada na rede social X, onde se deixava um apelo: “O menino Andrés Mieles foi resgatado do terramoto da última quarta-feira, 24 de junho, onde perdeu toda a sua família e teve a perna amputada. A única coisa que ele pede é o cromo do Cristiano Ronaldo, se alguém o tiver e puder doá-lo, pode levá-lo ao hospital Miguel Pérez Carreño em La Yaguara, Caracas”.

Mas a onda de solidariedade que se gerou levou-lhe mais do que o cromo do internacional português. Um influenciador venezuelano, Armando Poyo, entrou em contacto com Cristiano Ronaldo para lhe contar a história da criança.

A partir daí, o craque fez a sua parte: gravou uma mensagem para o pequeno Andrés, onde garante que adoraria conhecê-lo. “Olá Andrés. Estou a gravar este vídeo para te mandar um abraço, sei que és um grande fã. Quando ficares bom, quero convidar-te para veres um jogo meu, para desfrutares. Adoraria conhecer-te”, convidou CR7.

A mensagem foi partilhada nas redes sociais pelo influenciador venezuelano, onde mostra ainda a reação de Andrés. Mais tarde, Andrés guardou o cromo de Cristiano que lhe foi entretanto oferecido.

O último balanço oficial acerca da tragédia na Venezuela dá conta de 2.645 mortos, além de 12.666 feridos. As operações de resgate, com equipas de mais de 33 países, e de recuperação do país continuam.