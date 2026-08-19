quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Criminosos usam autocarros como barricadas contra operação policial no Rio de Janeiro

Membros do Comando Vermelho intercetaram cinco autocarros para bloquear os acessos à favela Cidade de Deus, tentando travar uma megaoperação da Polícia Militar. A ação terminou sem detenções, mas o clima de tensão obrigou ao encerramento de 14 escolas públicas na região
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

Relacionados

Operação policial no Rio de Janeiro faz quatro mortos e deixa dezenas de turistas retidos sob fogo cruzado

Pelo menos quatro pessoas morreram durante uma operação policial na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Mais de 50 turistas ficaram retidos num miradouro e refugiaram-se no chão devido à intensa troca de tiros
Operação policial no Rio de Janeiro faz quatro mortos e deixa dezenas de turistas retidos sob fogo cruzado

Brasil. Operação policial provoca oito mortos, incluindo um dos chefes do Comando Vermelho. Morreu um homem que tinha sido feito refém

Como forma de protesto contra a operação policial, foi incendiado um autocarro numa avenida central, e erguidas barricadas com outros veículos.
Brasil. Operação policial provoca oito mortos, incluindo um dos chefes do Comando Vermelho. Morreu um homem que tinha sido feito refém

Vereador e seis polícias militares presos por ligação ao Comando Vermelho

A operação marca mais um capítulo das investigações sobre a infiltração do grupo criminoso nas instituições do Rio de Janeiro, destacando a complexidade do combate ao crime organizado na cidade
Vereador e seis polícias militares presos por ligação ao Comando Vermelho

Membros de um grupo criminoso tomaram controlo de cinco autocarros e usaram-os esta quarta-feira como barricadas na cidade brasileira do Rio de Janeiro para dificultar uma operação policial contra o Comando Vermelho, informaram autoridades locais à agência Lusa.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a operação na favela Cidade de Deus tinha como objetivo realizar buscas "em pontos que possam estar a ser utilizados como esconderijo de criminosos e materiais ilícitos”.

A ação policial, segundo a corporação, procurava desmantelar atividades do Comando Vermelho, “especialmente diante de tentativas de expansão da área de influência da fação por meio de ataques a grupos criminosos rivais”.

A operação contou com efetivo do Grupamento de Ações Táticas (GAT), equipa de buscas e agentes da Inteligência, além do apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controlo de Multidão (Recom).

Na nota da corporação, enviada à Lusa, informa-se ainda que os autocarros utilizados pelos criminosos como barricadas para dificultar o acesso das equipas policiais já foram retirados ainda pela manhã, e o trânsito nas vias foi normalizado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro “foi encerrada sem saldo operacional”, ou seja, ninguém foi detido, e "o policiamento segue reforçado na região".

A imprensa local reportou que não houve registo de feridos e que 14 escolas públicas localizadas na favela Cidade de Deus suspenderam as atividades.

Temas

Rio de Janeiro
Comando Vermelho
Polícia Militar
Cidade de Deus
Autocarros barricadas

Leia também

Alerta em Espanha: Guardia Civil procura leão avistado junto a estrada em Toledo

A Guardia Civil procura um possível leão avistado na Serra de San Vicente, em Toledo. Um helicóptero, drones e patrulhas foram mobilizados. As autoridades ainda não confirmaram a presença do felino e investigam se poderá ter escapado de um zoo ou propriedade
Alerta em Espanha: Guardia Civil procura leão avistado junto a estrada em Toledo

Criminosos usam autocarros como barricadas contra operação policial no Rio de Janeiro

Membros do Comando Vermelho intercetaram cinco autocarros para bloquear os acessos à favela Cidade de Deus, tentando travar uma megaoperação da Polícia Militar. A ação terminou sem detenções, mas o clima de tensão obrigou ao encerramento de 14 escolas públicas na região
Criminosos usam autocarros como barricadas contra operação policial no Rio de Janeiro

Irmã de Kim Jong-un nega conhecer troca de mensagens com Trump

Kim Yo-jong afirmou desconhecer qualquer contacto recente entre o líder norte-coreano e Donald Trump. A declaração surge após avanços da imprensa internacional que indicam a intenção do Presidente dos EUA em agendar uma nova cimeira com Pyongyang em novembro
Irmã de Kim Jong-un nega conhecer troca de mensagens com Trump

Mais vistos

Destaques