Criminosos usam autocarros como barricadas contra operação policial no Rio de Janeiro

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Brasil. Operação policial provoca oito mortos, incluindo um dos chefes do Comando Vermelho. Morreu um homem que tinha sido feito refém
Membros de um grupo criminoso tomaram controlo de cinco autocarros e usaram-os esta quarta-feira como barricadas na cidade brasileira do Rio de Janeiro para dificultar uma operação policial contra o Comando Vermelho, informaram autoridades locais à agência Lusa.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a operação na favela Cidade de Deus tinha como objetivo realizar buscas "em pontos que possam estar a ser utilizados como esconderijo de criminosos e materiais ilícitos”.
A ação policial, segundo a corporação, procurava desmantelar atividades do Comando Vermelho, “especialmente diante de tentativas de expansão da área de influência da fação por meio de ataques a grupos criminosos rivais”.
A operação contou com efetivo do Grupamento de Ações Táticas (GAT), equipa de buscas e agentes da Inteligência, além do apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controlo de Multidão (Recom).
Na nota da corporação, enviada à Lusa, informa-se ainda que os autocarros utilizados pelos criminosos como barricadas para dificultar o acesso das equipas policiais já foram retirados ainda pela manhã, e o trânsito nas vias foi normalizado.
A operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro “foi encerrada sem saldo operacional”, ou seja, ninguém foi detido, e "o policiamento segue reforçado na região".
A imprensa local reportou que não houve registo de feridos e que 14 escolas públicas localizadas na favela Cidade de Deus suspenderam as atividades.