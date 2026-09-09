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Crianças palestinianas veem “O Rei Leão” entre os escombros de Gaza. Imagem está a emocionar o mundo

A iniciativa foi organizada pelo Fundo Masharawi para Filmes e Cineastas, que levou uma sessão de cinema ao ar livre às crianças através do projeto “Little Wings”.
Redação
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É uma imagem que tem tanto de bonito como de triste e talvez seja por isso que está a emocionar as redes sociais. Trata-se de uma fotografia de Omar Ashtawy, um fotojornalista em Gaza, que retrata crianças palestinianas a assistirem ao filme da Disney “O Rei Leão”, sentadas entre os escombros. 

A fotografia, compartilhada pela missão das Nações Unidas na Palestina na rede social X, mostra as crianças reunidas entre prédio destruídos, a assistirem à longa metragem ao pôr do sol.

A exibição ao ar livre do filme de animação foi organizada pelo Fundo Masharawi para Filmes e Cineastas, como parte da iniciativa de “cinemas móveis” designada por “Little Wings”, que pretende oferecer um espaço de “lazer” no meio das condições difíceis que se vive durante uma guerra.

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