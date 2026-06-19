Criança cai em recinto de crocodilos num jardim zoológico: homem detido por suspeita de tentativa de homicídio

As autoridades levaram detido um homem de 30 anos, que acreditam não ser familiar da criança.

Um homem foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio após uma criança de três anos ter ficado gravemente ferida ao cair dentro do recinto de crocodilos de um jardim zoológico no Reino Unido.

Tudo aconteceu no zoo Johnson's of Old Hurs, em Cambridgeshire. As autoridades terão sido alertadas para um incidente por volta das 13h24 de quinta-feira. No local, a criança foi assistida por uma equipa médica e levada gravemente ferida de helicóptero para o hospital. Está estável, mas em estado crítico.

O administrador do jardim zoológico, Andy Johnson, contou à BBC que a sua esposa terá saltado para dentro do recinto para ajudar o menino.

As autoridades levaram detido um homem de 30 anos, que acreditam não ser familiar da criança.

Um porta-voz do jardim zoológico informou que aquela zona estará encerrada até novo aviso "por respeito à família" da criança. Os crocodilos são mantidos num antigo celeiro de gado convertido para esse fim, com passadiços elevados e vedações metálicas altas.

As circunstâncias do incidente continuam por investigar, com as autoridades a apelar a quem tiver assistido ao sucedido que se dirija a uma esquadra para efeitos de testemunho.