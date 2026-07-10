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Criadora de conteúdos morre aos 26 anos após queda de 27.º andar de prédio no Dubai

O tio da jovem revelou que a queda ocorreu a partir da varanda do quarto da própria.
Redação
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Uma criadora de conteúdos brasileira, identificada como Kauana Bilhar, com 26 anos de idade, morreu, esta terça-feira, após cair do 27.º andar de um edifício residencial no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O caso está a ser investigado pela polícia local, que procura agora esclarecer o que esteve na origem da queda.

O tio de Kauana, identificado pelo G1como Romildo Antônio dos Santos, contou que a queda ocorreu a partir da varanda do quarto da jovem.

Natural de Passo Fundo, no sul do Brasil, a jovem vivia no Dubai há cerca de dois anos, onde procurava afirmar-se como criadora de conteúdos digitais e modelo. Nas redes sociais, partilhava regularmente momentos do seu quotidiano, viagens e um estilo de vida ligado ao universo da moda e do luxo, reunindo milhares de seguidores.

Família confirmou a morte nas redes sociais

A notícia da morte foi confirmada pela família através das redes sociais, onde amigos e seguidores multiplicaram as mensagens de pesar.

Darla Bilhar, a mãe da influencer, escreveu: "A minha filha merece respeito. Ela não pode mais responder às acusações, comentários maldosos, as histórias que estão sendo criadas sobre ela."

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Darla, deslocou-se, entretanto, aos Emirados Árabes Unidos para acompanhar o processo junto das autoridades locais e tratar das diligências necessárias para a trasladação do corpo para o Brasil.

Autoridades investigam todas as hipóteses

Segundo a imprensa brasileira, as autoridades do Dubai abriram uma investigação e, nesta fase, não afastam qualquer cenário. Os investigadores procuram apurar se a queda resultou de um acidente, de um ato voluntário ou se poderá ter existido intervenção de terceiros.

Peritos estiveram no apartamento onde Kauana se encontrava para recolher vestígios e outros elementos que possam ajudar a reconstruir o que aconteceu nas horas que antecederam a queda.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil já reagiu e afirma estar a acompanhar a situação.

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