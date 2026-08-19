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Criadora de conteúdos brasileira morre aos 33 anos após complicações de cirurgia plástica. Deixa três filhos

Conhecida por partilhar a vida familiar nas redes sociais, Marta Oliveira morreu no Brasil. Era mãe de três filhos e estava casada há 15 anos com Marcus Vinicius, que confirmou a morte.
Redação
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Criadora de conteúdos brasileira morre aos 33 anos após complicações de cirurgia plástica. Deixa três filhos

Filho morre durante viagem de carro e pais só percebem 100 km depois. Pensavam que estava a dormir

Marta Kelly de Oliveira Silva, conhecida nas redes sociais como Marta Oliveira, morreu aos 33 anos, no Brasil, depois de sofrer complicações na sequência de procedimentos de cirurgia plástica.

A influenciadora era natural de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e tinha construído uma comunidade de seguidores sobretudo através de conteúdos relacionados com maternidade e vida familiar.

A morte foi confirmada esta terça-feira, 18 de agosto, pelo marido, Marcus Vinicius, também criador de conteúdos. Marta deixa três filhos, Théo, Ravi e Filippo.

"Ainda é muito difícil escrever essas palavras. Acho que nenhuma frase seria capaz de explicar o tamanho da dor que estou sentindo agora. A Marta foi o amor da minha vida. Minha melhor amiga, minha companheira, a melhor esposa que eu poderia ter tido e uma mãe extraordinária para os nossos filhos.", começa por escrever no Instagram.

Cirurgias e agravamento do estado de saúde

Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, Marta tinha sido submetida a procedimentos de cirurgia plástica, nomeadamente uma lipoaspiração e uma abdominoplastia.

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Depois da intervenção, chegou a ter alta hospitalar. O regresso a casa, contudo, durou pouco.

Na sexta-feira, 14 de agosto, a influenciadora voltou a procurar assistência médica depois de se sentir mal. O estado de saúde acabou por se agravar e Marta ficou internada numa unidade de cuidados intensivos, onde viria a morrer.

Era seguida por milhares de pessoas

Marta Oliveira partilhava regularmente momentos da vida familiar com os seguidores.

A influenciadora tinha cerca de 230 mil seguidores no Instagram e mantinha, juntamente com o marido, o projeto digital "Família Aprendendo", dedicado à rotina familiar e à criação dos filhos. Marta e Marcus estavam juntos há cerca de 15 anos.

A última fase da vida de Marta tinha sido também marcada por momentos em família. Antes das cirurgias, a influenciadora tinha partilhado imagens de uma viagem ao Chile com o marido e os filhos.

A morte inesperada provocou uma onda de mensagens de pesar nas redes sociais.

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