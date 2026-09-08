Congressista republicano divulga novo projeto de lei que quer obrigar EUA a divulgar mais ficheiros de Epstein

Thomas Massie divulgou alguns dos nomes no plenário da Câmara dos Representantes que considera "cúmplices" numa tentativa de envergonhar o Departamento de Justiça. Segundo Massie, estas pessoas são os “autores” dos crimes de Epstein.

O congressista republicano Thomas Massie acusou o empresário bilionário Leon Black e o ilusionista David Copperfield de serem cúmplices dos crimes de Jeffrey Epstein: o acusado de tráfico sexual que se suicidou em 2019.

Massie, que está prestes a deixar o cargo, é conhecido pelo envolvimento na luta de apelo ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para divulgar todos os ficheiros relacionados com Epstein. O congressista apelou ainda que o mesmo departamento inicie uma “investigação imediata” contra os dois homens que referiu, além de outros considerados amigos e associados de Epstein.

Os seus nomes foram citados no plenário da Câmara dos Representantes numa tentativa de, segundo ele, envergonhar o Departamento de Justiça. Segundo Massie, estas pessoas são os “autores” dos crimes de Epstein.

“O governo continua a reter mais de três milhões de arquivos”, relembrou Massie, que referiu a Epstein Files Transparency Act ("Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein") aprovada em 2025 pelo 119.º Congresso dos Estados Unidos e assinada pelo presidente Donald Trump a 19 de novembro. No fundo, a lei implica que o Departamento de Justiça dos EUA divulgue todos os registos não classificados ligados a Epstein e à sua cúmplica, Ghislaine Maxwell.

A lei estabelece um prazo de 30 dias após a promulgação para que todos os documentos sejam tornados públicos, tendo em atenção que podem ser feitas ocultações para proteger vítimas, salvaguardar investigações, preservar dados por segurança nacional e para garantir a proteção de dados.

No entanto, até ao momento, apenas foram divulgados cerca de metade dos ficheiros. “É por isso que apresentamos o Projeto de Lei de Transparência dos Arquivos Epstein II, para levar a luta aos tribunais, responsabilizar o Departamento de Justiça e dar um desfecho a este caso para as vítimas”, anunciou, acrescentando que querem “que os autores desses crimes sejam investigados e processados”.

Nas redes sociais, Thomas Massie anunciou a iniciativa e partilhou uma petição, apelando à sua assinatura para apoiar o avanço da proposta.