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Confirmada primeira morte de português na Venezuela após sismos que devastaram o país

A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Redação
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Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou a morte de um cidadão português na sequência dos fortes sismos que atingiram a Venezuela esta quarta-feira. Esta é a primeira vítima mortal portuguesa confirmada após a tragédia que abalou o país.

Segundo o MNE, a vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida mas não resistiu e acabou por morrer durante o transporte para uma unidade hospitalar.

Dois grandes sismos, de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, na noite desta quarta-feira, com poucos segundos de diferença, provocando destruição vários mortos e milhares de feridos.

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