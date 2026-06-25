Confirmada primeira morte de português na Venezuela após sismos que devastaram o país

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou a morte de um cidadão português na sequência dos fortes sismos que atingiram a Venezuela esta quarta-feira. Esta é a primeira vítima mortal portuguesa confirmada após a tragédia que abalou o país.

Segundo o MNE, a vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida mas não resistiu e acabou por morrer durante o transporte para uma unidade hospitalar.

Dois grandes sismos, de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, na noite desta quarta-feira, com poucos segundos de diferença, provocando destruição vários mortos e milhares de feridos.