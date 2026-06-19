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Compra casa em leilão por meio milhão de dólares e encontra três cadáveres no interior

Novo proprietário descobriu restos mortais de três pessoas numa moradia adquirida em leilão no Connecticut. Polícia afasta, para já, suspeitas de crime.
Redação
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Compra casa em leilão por meio milhão de dólares e encontra três cadáveres no interior

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O que parecia ser apenas a compra de uma moradia através de um leilão de execução hipotecária transformou-se num caso insólito nos Estados Unidos. Um homem que adquiriu uma casa em Burlington, no estado do Connecticut, encontrou no interior do imóvel os restos mortais de três pessoas em avançado estado de decomposição.

A descoberta foi feita no passado domingo, 14 de junho, poucos dias depois de a moradia ter sido vendida num leilão público "tal como estava", sem que os interessados tivessem acesso ao interior da habitação antes da compra.

Segundo a Polícia Estadual do Connecticut, os restos mortais pertencem a três indivíduos cuja continua por determinar. O Gabinete do Médico-Legista ainda não identificou as vítimas nem estabeleceu as causas das mortes.

Apesar da macabra descoberta, as autoridades garantem que, nesta fase da investigação, "não há indícios de qualquer crime, circunstância suspeita ou ato criminoso" relacionado com o caso, acrescentando que não existe qualquer risco para a população.

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Corpos em avançado estado de decomposição

De acordo com documentos entregues em tribunal, os corpos encontravam-se "num avançado estado de decomposição", indicando que permaneceram no interior da casa durante um longo período.

Segundo a comunicação social norte-americana, a investigação está agora centrada na identificação das vítimas e na determinação da data das mortes, elementos que poderão ter consequências jurídicas relevantes.

Os registos judiciais mostram que a moradia, comprada em 2019 por Paul e Sally Anne Cash, entrou em processo de execução hipotecária depois de o casal deixar de pagar as prestações do empréstimo à habitação.

A venda em leilão realizou-se a 6 de junho, tendo o imóvel sido arrematado por 525 mil dólares, apesar de avaliações apontarem para um valor de mercado próximo dos 800 mil dólares.

Segundo o advogado responsável pela venda, o estado exterior da propriedade evidenciava um longo período de abandono. Havia sinais de "Proibida a Entrada" e "Propriedade Ocupada", pelo que ninguém tentou entrar na habitação antes do leilão.

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Também um agente judicial descreveu o local como estando completamente tomado pela vegetação, afirmando que teve dificuldade em encontrar a casa devido ao mato e às árvores que cobriam o acesso.

Mistério permanece por resolver

A identidade das três vítimas continua desconhecida e as autoridades não revelaram há quanto tempo os corpos permaneciam na casa.

Entretanto, familiares dos antigos proprietários admitiram que o casal se tinha afastado progressivamente da família e que desconheciam até que viviam no Connecticut.

Além da possibilidade de os restos mortais pertencerem aos antigos donos, as autoridades não afastam outras hipóteses, como a eventual ocupação ilegal da casa por terceiros.

A investigação prossegue e a polícia garante que serão divulgadas novas informações assim que as vítimas forem identificadas e o médico-legista concluir os exames forenses.

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