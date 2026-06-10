Compositor de Dua Lipa e Britney Spears morre após ser esfaqueado em Londres. Tinha 35 anos

O compositor e artista britânico Talay Riley, que conta com Dua Lipa, Britney Spears e Ellie Gouldingmorreu aos 35 anos na sequência de um ataque com arma branca em Londres, na passada sexta-feira.

O artista foi encontrado inanimado com ferimentos graves em Silvertown, no bairro de West Ham, pela Polícia Metropolitana.

Apesar da assistência médica prestada ao músico, o óbito acabou por ser declarado no local.

Durante o mesmo incidente, um outro homem, na casa dos 20 anos, também foi esfaqueado e transportado para o hospital, não correndo risco de vida.

O caso já levou à detenção de três pessoas por suspeita de homicídio.

A investigação proseegue.

Uma carreira ligada a grandes nomes da música

Talay Riley, cujo nome verdadeiro era Mark Orabiyi, destacou-se como compositor e letrista, tendo colaborado com artistas internacionais como Dua Lipa, Britney Spears, Ellie Goulding, Usher e H.E.R.

O artista assinou créditos em temas de grande sucesso global, incluindo trabalhos associados a músicas premiadas e discos de artistas de topo da indústria.

Choque e homenagens

A morte do músico provocou forte consternação no meio artístico, com vários artistas e colegas, como Stormzy, Paloma Faith e Kehlani, a prestarem homenagem nas redes sociais, destacando o seu talento e contributo para a música contemporânea.

O seu irmão, Scribz Riley, também músico e produtor, descreveu-o como uma pessoa “generosa, talentosa e inspiradora”, sublinhando o impacto pessoal e profissional que deixou.

"Nunca pensei que chegaria o dia em que estaria a escrever isto, mas infelizmente posso confirmar que na manhã de sexta-feira, 5 de junho, o meu irmão mais velho, Yinka (Talay Riley), faleceu.", começa por escrever na rede social Instagram.

"O meu coração está despedaçado! Parece irreal. Parece um pesadelo. Pouco antes de ele dormir, falámos sobre o futuro, sobre manter o otimismo e sobre tudo o que ainda tínhamos para fazer. Nunca imaginei que esta seria a nossa última conversa.", continua.