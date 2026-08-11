Colômbia. Número de mortos sobe para 224

O terramoto de magnitude 7,4 na escala de Richter atingiu a Colômbia na tarde desta segunda-feira.

O novo balanço oficial sobre os danos após o sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter indica um aumento para 224 mortos e 668 feridos. Há ainda cerca de 165 edifícios desmoronados.

O balanço das 12h00, citado pela Sky News, indica ainda que o número de vítimas deve continuar a aumentar mediante as operações de resgate, com ainda um número indefinido de pessoas entre os escombros.

O terramoto de magnitude 7,4 na escala de Richter atingiu a Colômbia na tarde desta segunda-feira.

O epicentro ocorreu próximo ao município de San José del Palmas, a cerca de 400 quilómetros da capital, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não houve alerta de tsunami.