Colômbia. Número de mortos sobe para 224

Relacionados
Dez grandes terramotos já abalaram o mundo em 2026. O mais forte chegou aos 7.8
Dois terramotos separados por apenas 39 segundos na Venezuela, um sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas e, mais recentemente, outro de 7,4 na Colômbia. 2026 tem sido marcado por fortes abalos sísmicos em diferentes pontos do planeta, mas segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número registado até agora mantém-se dentro dos padrões históricos.
Pelo menos 132 mortos após sismo na Colômbia: hospitais atingem limite e cidades impõem recolher obrigatório
O novo balanço oficial sobre os danos após o sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter indica um aumento para 224 mortos e 668 feridos. Há ainda cerca de 165 edifícios desmoronados.
O balanço das 12h00, citado pela Sky News, indica ainda que o número de vítimas deve continuar a aumentar mediante as operações de resgate, com ainda um número indefinido de pessoas entre os escombros.
O terramoto de magnitude 7,4 na escala de Richter atingiu a Colômbia na tarde desta segunda-feira.
O epicentro ocorreu próximo ao município de San José del Palmas, a cerca de 400 quilómetros da capital, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não houve alerta de tsunami.