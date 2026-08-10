Colômbia atingida por sismo de 7,4. Há feridos e "danos graves" em várias cidades

O forte sismo teve epicentro no departamento de Chocó e foi sentido em várias regiões da Colômbia, incluindo Bogotá. Também há relatos de tremores no Equador e no Panamá.

Um sismo de magnitude 7,4 abalou esta segunda-feira várias regiões da Colômbia, provocando feridos e danos em edifícios.

O epicentro foi localizado perto de San José del Palmar, no departamento de Chocó, no oeste do país, segundo a Reuters. O tremor ocorreu às 07h34 locais (cerca das 13h34 em Portugal) e foi sentido com intensidade em várias cidades colombianas.

Tremor sentido em várias cidades

O sismo foi sentido numa área bastante extensa do território colombiano.

Além da região próxima do epicentro, os abalos foram sentidos em cidades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Popayán e Armenia. Também foram registados relatos de pessoas que sentiram o tremor em países vizinhos, Equador, Panamá e Venezuela.

Em várias zonas, moradores abandonaram temporariamente as suas casas e edifícios por precaução.

Há feridos e danos em edifícios

As autoridades colombianas já confirmaram pessoas feridas e danos materiais, sobretudo no departamento de Chocó.

A governadora Nubia Carolina Córdoba afirmou que existem feridos e “danos graves” em edifícios na região. As equipas de emergência estão a avaliar a extensão dos estragos.

Também foram registados danos noutras cidades.

Em Cali, foram identificados problemas estruturais e danos em fachadas de alguns edifícios. Em Manizales, uma torre da catedral sofreu danos, enquanto noutras localidades foram observadas fissuras e colapsos parciais de algumas estruturas.

As autoridades continuam a realizar inspeções para determinar quais os edifícios que podem ser utilizados em segurança.

Vídeos já circulam nas redes sociais

Os primeiros dados apontavam para uma magnitude inferior, mas a intensidade do fenómeno foi entretanto revista em alta. O Serviço Geológico Colombiano atualizou o valor para 7,4.