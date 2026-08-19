Colisão frontal no Brasil faz 23 mortos e cinco feridos

O choque entre um camião e um minibus de saúde causou a morte a 21 adultos e duas crianças no estado do Paraná. O veículo que transportava doentes de Imbituva para Curitiba foi atingido frontalmente pelo camião na BR-373, levando o Governo do Estado a decretar três dias de luto nacional

Uma colisão entre um camião de grande porte e um autocarro deixou esta quarta-feira 23 pessoas mortas e cinco feridas no estado do Paraná, na região Sul do Brasil, informaram autoridades locais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o camião invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um minibus que transportava pacientes da cidade de Imbituva para hospitais na região metropolitana de Curitiba.

A concessionária privada que administra o troço da estrada onde ocorreu o acidente adiantou que os mortos são 21 adultos e duas crianças.

O acidente, segundo a PRF, aconteceu por volta das 03:30, horário de Brasília (mais três horas em Lisboa), e que as autoridades policiais, inclusive da polícia científica, estão a analisar no local “as circunstâncias” que levaram ao acidente.

Até ao momento, as autoridades locais ainda não souberam precisar quantas pessoas estavam no camião e quantas estavam no minibus, que pertence à Secretaria de Saúde da cidade de Imbituva, a 180 quilómetros da capital do Paraná.

O troço da estrada onde ocorreu o acidente, na rodovia BR-373, ficou temporariamente interditado à circulação, conforme mostrou a TV Globo, e um comboio da polícia científica do Paraná foi formado para recolher os corpos.

Devido ao acidente, o Governo do Estado do Paraná decretou luto de três dias e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

O Executivo municipal da cidade de Imbituva manifestou “profundo pesar e solidariedade a todas as famílias e amigos atingidos por este momento de dor”.