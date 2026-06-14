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Colisão entre helicópteros provoca seis mortos e desencadeia incêndio em parque de carros elétricos no Rio de Janeiro

Conforme um dos helicópteros caiu no mato, as chamas alastraram-se por, pelo menos, 20 automóveis elétricos, causando várias explosões.
Redação
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Colisão entre helicópteros provoca seis mortos e desencadeia incêndio em parque de carros elétricos no Rio de Janeiro
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As imagens partilhadas por testemunhas no local mostram destroços dos helicópteros e um grande incêndio num terreno que tinha sido alugado pela marca de automóveis BYD.

O portal de notícias G1, que cita o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, informa que nenhum dos passageiros dos helicópteros sobreviveu. O G1 informa ainda que seguiam quatro passageiros e o piloto num dos helicópteros, enquanto no outro seguia apenas o piloto.

O acidente ocorreu às 08h59 locais (12h59 em Lisboa). Conforme um dos helicópteros caiu no mato, as chamas alastraram-se por, pelo menos, 20 automóveis elétricos, causando várias explosões.

As circunstâncias da colisão ainda estão por investigar.

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