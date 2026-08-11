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Colisão entre duas carrinhas de caixa aberta mata pelo menos 19 pessoas no Egito

A maioria das vítimas mortais têm 13 e 14 anos e deslocavam-se numa carrinha de caixa aberta para uma exploração agrícola.
Redação
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Colisão entre duas carrinhas de caixa aberta mata pelo menos 19 pessoas no Egito

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Um acidente de viação no norte do Egito provocou a morte de pelo menos 18 pessoas, na maioria adolescentes, após uma colisão entre duas carrinhas de caixa aberta.

Tudo aconteceu esta terça-feira, numa estrada da província de Ismaïlia, 125 quilómetros a nordeste do Cairo, quando os trabalhadores agrícolas estavam a caminho do trabalho.

Uma fonte médica, sob anonimato, indicou à AFP que a maioria das vítimas mortais têm 13 e 14 anos.

O Ministério egípcio da Saúde tinha anteriormente anunciado um primeiro balanço de 47 vítimas, incluindo cerca de 30 feridos.

Tragédia traz debate sobre trabalho infantil

A dimensão da tragédia volta a chamar a atenção para as condições em que muitos jovens, sobretudo em zonas rurais, se deslocam diariamente para trabalhar.

Segundo dados oficiais citados pela AFP, pelo menos 1,3 milhões de menores no Egito estão envolvidos em alguma forma de trabalho infantil. A circulação de trabalhadores jovens, muitas vezes em condições consideradas inseguras, é uma realidade em várias zonas rurais do país.

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