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Colisão entre dois comboios faz uma vítima mortal e dezenas de feridos graves em Inglaterra

A vítima mortal é um dos maquinistas.
Redação
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Colisão entre dois comboios faz uma vítima mortal e dezenas de feridos graves em Inglaterra
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“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Uma colisão entre dois comboios a norte de Londres provocou a morte de um maquinista e deixou pelo menos 89 pessoas feridas. 33 delas ficaram em estado considerado grave.

O acidente ocorreu esta sexta-feira, cerca das 17h15, perto de Bedford e envolveu duas composições de passageiros da East Midlands Railway, que se dirigiam para a estação de London St Pancras. Para o local foram mobilizados pelo menos seis helicópteros e dezenas de ambulâncias.

A Polícia de Transportes Britânica (BTP) classificou o incidente como grave e pediu à população que evitem viajar para o local. As linhas estarão nterrompidas durante o fim de semana.

Um passageiro que viajava na carruagem da frente contou à BBC que parecia que "tinha estado numa explosão." "Quando me levantei, vi rostos ensanguentados, pernas partidas e fumo por todo o lado.", relatou.

Primeiro-ministro britânico já reagiu

"Os meus pensamentos estão com a família da pessoa que infelizmente perdeu a vida e com aqueles que ficaram gravemente feridos.", escreveu na rede social X.

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Agradeceu ainda aos serviços de emergências pela "rápida resposta."

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