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Colisão entre dois autocarros na Síria faz pelo menos 35 mortos e 30 feridos

O acidente ocorreu perto da cidade de Palmira, numa estrada que liga Deir al-Zour a Damasco. Entre as vítimas estão civis e elementos das forças de segurança interna sírias.
Redação
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Uma colisão entre dois autocarros provocou pelo menos 35 mortos e 30 feridos este sábado na região central da Síria, segundo avançou a imprensa estatal. O acidente ocorreu perto de Palmira, numa estrada que atravessa uma zona desértica e liga Deir al-Zour à capital, Damasco.

Acidente envolveu civis e forças de segurança

De acordo com o Ministério do Interior sírio, um dos autocarros transportava elementos das forças de segurança interna, enquanto o outro levava passageiros civis.

As autoridades ainda não divulgaram as causas do acidente, nem a identidade das vítimas.

O balanço inicial apontava para 19 mortos, mas as equipas de socorro atualizaram posteriormente o número de vítimas mortais para 35, mantendo-se também o registo de 30 feridos.

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