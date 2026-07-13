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Colisão em Madrid termina com carro dentro da entrada de uma estação de metro. Há um ferido grave

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela Polícia Municipal e Proteção Civil.
Redação
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Colisão em Madrid termina com carro dentro da entrada de uma estação de metro. Há um ferido grave
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Um veículo ligeiro invadiu a entrada da estação de metro de Begoña, em Madrid, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a imprensa local, o insólito terá acontecido após uma colisão entre dois carros no Paseo de la Castellana na madrugada desta segunda-feira.

Os dois ocupantes do veículo que parou nas escadas do metro, um homem e uma mulher com cerca de 40 anos, ficaram feridos. A mulher está em estado grave, de acordo com o El País.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela Polícia Municipal e Proteção Civil. O automóvel foi retirado do local com o auxílio de uma grua.

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