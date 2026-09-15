Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

Brasil e Alemanha desmantelaram uma organização suspeita de tráfico internacional de cocaína que escondia droga em produtos cosméticos para a enviar para a Europa. A carga passou por Portugal e pelo menos sete pessoas foram detidas

As autoridades brasileiras e alemãs desmantelaram esta terça-feira uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de cocaína que utilizava produtos cosméticos para ocultar a droga e enviá-la para a Europa.

A operação foi realizada pela Polícia Federal do Brasil e pelo Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt, BKA), com o apoio das autoridades portuguesas.

Pelo menos sete pessoas foram detidas no âmbito da operação.

Investigação começou no Brasil

Segundo a Polícia Federal brasileira, a investigação começou depois de as autoridades terem recebido informação de que algumas pessoas compravam produtos de uma empresa brasileira de cosméticos e os utilizavam para enviar estupefacientes escondidos para a Alemanha.

Depois de várias diligências para identificar a alegada empresa envolvida, os investigadores acompanharam esta terça-feira uma carga desde a sua preparação em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

A mercadoria foi posteriormente transportada para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde foi embarcada com destino à Alemanha, com escala em Portugal.

No Brasil, as autoridades cumpriram três dos quatro mandados de prisão temporária emitidos e realizaram cinco buscas domiciliárias.

Um dos suspeitos continua em fuga.

Cocaína detetada em Lisboa

Quando a carga chegou a Lisboa, as autoridades portuguesas realizaram testes rápidos que confirmaram a presença de cocaína, de acordo com a Polícia Federal brasileira.

A operação prosseguiu depois na Alemanha, onde as autoridades acompanharam o envio até um armazém situado em Berlim.

Os agentes alemães apreenderam a carga no local e detiveram três pessoas.

Um quarto suspeito, que tinha conseguido fugir do armazém, foi posteriormente localizado e detido na Turquia.

As autoridades dos três países continuam a investigação para esclarecer toda a dimensão da rede e identificar outros eventuais envolvidos.