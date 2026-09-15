Cocaína escondida em cosméticos. Brasil, Alemanha e Portugal desmantelam rede internacional

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As autoridades brasileiras e alemãs desmantelaram esta terça-feira uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de cocaína que utilizava produtos cosméticos para ocultar a droga e enviá-la para a Europa.
A operação foi realizada pela Polícia Federal do Brasil e pelo Departamento Federal de Investigação Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt, BKA), com o apoio das autoridades portuguesas.
Pelo menos sete pessoas foram detidas no âmbito da operação.
Investigação começou no Brasil
Segundo a Polícia Federal brasileira, a investigação começou depois de as autoridades terem recebido informação de que algumas pessoas compravam produtos de uma empresa brasileira de cosméticos e os utilizavam para enviar estupefacientes escondidos para a Alemanha.
Depois de várias diligências para identificar a alegada empresa envolvida, os investigadores acompanharam esta terça-feira uma carga desde a sua preparação em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.
A mercadoria foi posteriormente transportada para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde foi embarcada com destino à Alemanha, com escala em Portugal.
No Brasil, as autoridades cumpriram três dos quatro mandados de prisão temporária emitidos e realizaram cinco buscas domiciliárias.
Um dos suspeitos continua em fuga.
Cocaína detetada em Lisboa
Quando a carga chegou a Lisboa, as autoridades portuguesas realizaram testes rápidos que confirmaram a presença de cocaína, de acordo com a Polícia Federal brasileira.
A operação prosseguiu depois na Alemanha, onde as autoridades acompanharam o envio até um armazém situado em Berlim.
Os agentes alemães apreenderam a carga no local e detiveram três pessoas.
Um quarto suspeito, que tinha conseguido fugir do armazém, foi posteriormente localizado e detido na Turquia.
As autoridades dos três países continuam a investigação para esclarecer toda a dimensão da rede e identificar outros eventuais envolvidos.