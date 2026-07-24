Cinco polícias caem ao rio Tamisa após embarcação embater na Ponte de Westminster

O acidente ocorreu em pleno centro de Londres e mobilizou uma operação de emergência junto ao Parlamento britânico. Os agentes foram retirados da água e transportados para o hospital.

O que começou como mais uma patrulha no rio Tamisa terminou numa operação de resgate em frente a um dos locais mais emblemáticos de Londres.

Cinco agentes da polícia marítima britânica ficaram feridos depois de a embarcação onde seguiam embater na Ponte de Westminster, provocando a queda de vários ocupantes ao rio. O acidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira, numa zona habitualmente movimentada por turistas e junto ao edifício do Parlamento britânico.

Tudo aconteceu cerca das 15h40. Em comunicado citado pela BBC, as autoridades revelaram que "vários polícias caíram à água, mas foram resgatados", e que até ao momento não há detalhes do estado clínico atualizados.

Não há registo de populares feridos.

Resgate mobilizou vários meios de emergência

A colisão levou à rápida mobilização de bombeiros, ambulâncias, equipas de salvamento fluvial e da Royal National Lifeboat Institution (RNLI), além de meios aéreos de emergência.

O perímetro, em ambas as extremidades da ponte, foi isolado e os autocarros que circulavam por ali, foram obrigados a fazer marcha-atrás e a encontrar outra rota.

As causas da colisão continuam por esclarecer.