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China destitui general Zhang Youxia, histórico aliado de Xi Jinping

O Governo chinês afastou formalmente o vice-presidente da Comissão Militar Central, meses após a abertura de uma investigação por alegada corrupção. A queda do general mais poderoso do país reforça a amplitude da purga anticorrupção de Xi Jinping nas chefias das Forças Armadas
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China destitui general Zhang Youxia, histórico aliado de Xi Jinping

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As autoridades chinesa destituíram o general Zhang Youxia e vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), meses depois de ter sido anunciada uma investigação por alegada corrupção, noticiaram esta sexta-feira os meios de comunicação estatais.

Zhang, considerado até ao início deste ano o general mais poderoso da China e um aliado próximo do Presidente chinês, Xi Jinping, foi formalmente destituído da CMC na sequência das acusações anunciadas em janeiro.

As autoridades chinesas investigaram o general por “graves violações da disciplina e da lei”, expressão habitualmente utilizada pelo Partido Comunista Chinês (PCC) para designar suspeitas de corrupção.

A abertura da investigação contra uma das figuras mais importantes da hierarquia militar chinesa foi interpretada como mais um sinal da amplitude da campanha anticorrupção promovida por Xi desde que chegou ao poder, em 2012.

A campanha atingiu ao longo dos últimos anos responsáveis de diferentes níveis do Estado, do Partido Comunista e das Forças Armadas chinesas.

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Zhang Youxia, uma figura pública conhecida na China, ocupava uma posição particularmente relevante na estrutura militar enquanto vice-presidente da Comissão Militar Central, o órgão máximo de comando das Forças Armadas chinesas, presidido por Xi Jinping.

Em simultâneo com o anúncio da investigação a Zhang, o Ministério da Defesa chinês anunciou, em janeiro, que Liu Zhenli, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, estava também sob investigação.

O Estado-Maior Conjunto integra a estrutura superior do comando militar chinês, responsável pela coordenação das operações e da defesa nacional.

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