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Cheias devastadoras no Nepal levam UE a ativar sistema satélite Copernicus

As cheias repentinas que atingiram o norte do Nepal já fizeram dezenas de mortos e deixaram centenas de pessoas desaparecidas. Perante a dimensão da tragédia, a União Europeia ativou o sistema Copernicus para mapear as zonas afetadas e apoiar as operações de emergência no terreno.
SOL/Lusa
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Quatro pessoas dadas como desaparecidas são encontradas mortas na ilha de Jeju na Coreia do Sul

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A presidente da Comissão Europeia lamentou hoje as vítimas das “inundações devastadoras” que atingiram o norte do Nepal, junto à fronteira com a China, anunciando a ativação do sistema satélite europeu Copernicus.

“Inundações devastadoras atingiram comunidades no Nepal e na China. Os meus pensamentos estão com todos os afetados, especialmente com as famílias que perderam entes queridos ou que continuam à espera de notícias. Deixamos também uma palavra para os bravos operacionais de emergência”, escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na redes sociais.

A líder do executivo comunitário anunciou que “o Copernicus foi ativado para ajudar a mapear as zonas afetadas no Nepal e apoiar a resposta no terreno”.

“Estamos prontos para mobilizar mais assistência europeia, se necessário”, adiantou.

O Copernicus é o programa de observação da Terra da UE, que usa sobretudo satélites, mas também dados de sensores terrestres, marítimos e aéreos, para acompanhar o estado do planeta.

Neste caso, está em causa o Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus, que pode ser ativado quando ocorre uma catástrofe como inundações ou sismos.

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Através de imagens de satélite, produz mapas das zonas afetadas, ajudando as autoridades a perceber a extensão dos danos e a orientar as operações de emergência.

As cheias repentinas que atingiram hoje o norte do Nepal, junto à fronteira com a China, provocaram pelo menos 95 mortos e deixaram centenas de pessoas desaparecidas.

A subida súbita das águas do rio Bhotekoshi afetou sobretudo o distrito montanhoso de Rasuwa, destruindo casas, estradas, pontes e infraestruturas de produção de energia, tendo também atingido os distritos de Nuwakot e Dhading.

Segundo as autoridades, 403 pessoas desaparecidas, das 341 estrangeiras.

As operações de busca e salvamento estão em curso, com o exército nepalês a mobilizar helicópteros e equipas de emergência.

O grupo de estrangeiros inclui 105 indianos, 17 malaios, 12 britânicos, quatro sul-africanos, três norte-americanos, um australiano e um neerlandês, enquanto as autoridades tentam confirmar a nacionalidade das restantes pessoas.

Várias horas depois da tragédia, as autoridades nepalesas continuavam a avaliar a dimensão dos estragos e a tentar localizar as pessoas desaparecidas.

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Do lado da China, o Presidente Xi Jiping ordenou que fossem mobilizados todos os meios para socorrer as populações afetadas, embora as autoridades ainda não tenham referido quaisquer dados sobre possíveis vítimas.

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