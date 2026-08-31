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Cheias devastadoras na fronteira entre Nepal e China já fizeram 919 mortos. Há ainda quase 5.000 desaparecidos

O balanço das cheias que atingiram o Nepal e a região chinesa do Tibete voltou a aumentar. Há agora 919 mortos e 4.793 pessoas dadas como desaparecidas, enquanto prosseguem as operações de busca e identificação das vítimas.
SOL/Lusa
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Um novo balanço provisório das inundações ocorridas na semana passada no Nepal, na fronteira com a China, subiu para 903 mortos e 4.247 desaparecidos, anunciou hoje a autoridade nepalesa responsável pela gestão de situações de emergência.

Os meios de comunicação estatais da China noticiaram 16 mortos e 546 desaparecidos em território chinês, o que eleva o total provisório de vítimas da catástrofe para 919 mortos e 4.793 desaparecidos.

No balanço anterior, divulgado no domingo, as autoridades do Nepal anunciaram 788 mortos contabilizados, um número que, somado às 16 mortes comunicadas pela China em relação à região autónoma do Tibete, elevava para 804 o total de vítimas mortais nos dois lados da fronteira.

Entre as pessoas dadas como desaparecidas no Nepal, o número de habitantes das zonas atingidas na quarta-feira registou um novo aumento. Este número ascende agora a mais de dois mil desaparecidos nas áreas de Nuwakot, Rasuwa e Makwanpur.

As autoridades nepalesas continuavam também sem notícias de 592 cidadãos estrangeiros e de 933 funcionários de centrais hidroelétricas ou trabalhadores em obras de barragens na região.

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Por outro lado, as autoridades do estado indiano de Uttar Pradesh, a jusante do Nepal, confirmaram hoje à agência France-Presse ter recuperado um total de 17 corpos de vítimas presumíveis da cheia desde quarta-feira.

A identificação destas pessoas, que não constam do balanço oficial nepalês, está em curso.

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