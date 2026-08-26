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Cheia repentina no Nepal deixa mais de 300 desaparecidos: a maioria são turistas

O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros.
Redação
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Uma cheia repentina no rio Bhote Koshi, no Nepal, deixou mais de 300 pessoas desaparecidas: a grande maioria são turistas. 

A inundação ocorreu na madrugada desta quarta-feira em Rasuwa, a norte da capital do Nepal, Katmandu.

O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros. Entre estes, já foram identificadas algumas das nacionalidades:

  • 105 cidadãos indianos

  • 37 cidadãos indianos não residentes

  • 17 cidadãos malaios

  • 12 cidadãos britânicos

  • 4 cidadãos sul-africanos

  • 3 cidadãos americanos

  • 1 cidadão australiano

  • 1 cidadão neerlandês

As restantes 111 pessoas desaparecidas permanecem sem nacionalidade atribuída.

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Conselho de Turismo do Nepal
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