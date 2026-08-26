Cheia repentina no Nepal deixa mais de 300 desaparecidos: a maioria são turistas

Uma cheia repentina no rio Bhote Koshi, no Nepal, deixou mais de 300 pessoas desaparecidas: a grande maioria são turistas.
A inundação ocorreu na madrugada desta quarta-feira em Rasuwa, a norte da capital do Nepal, Katmandu.
O Conselho de Turismo do Nepal avançou que dos 384 desaparecidos, 291 são cidadãos estrangeiros. Entre estes, já foram identificadas algumas das nacionalidades:
105 cidadãos indianos
37 cidadãos indianos não residentes
17 cidadãos malaios
12 cidadãos britânicos
4 cidadãos sul-africanos
3 cidadãos americanos
1 cidadão australiano
1 cidadão neerlandês
As restantes 111 pessoas desaparecidas permanecem sem nacionalidade atribuída.