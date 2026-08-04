Charles Darwin tinha razão. Esta planta carnívora descoberta na China confirma teoria com 150 anos

Mais de 150 anos depois, uma hipótese de Charles Darwin foi confirmada. Cientistas concluíram que uma planta com flor das zonas montanhosas da China pertence a uma nova linhagem de plantas carnívoras.

Cientistas confirmaram que uma planta com flor característica das zonas montanhosas da China pertence a uma nova linhagem de plantas carnívoras, corroborando uma hipótese dada pelo naturalista Charles Darwin há mais de 150 anos.

De acordo com a investigação, publicada hoje na revista científica Nature Communications, a planta Saxifraga candelabrum atrai, apanha, digere insetos e absorve nitrogénio deles.

Em 1875, Charles Darwin defendeu que algumas espécies do género Saxifraga, um grupo de plantas com flor característico de ambientes montanhosos, poderiam ser carnívoras, uma vez que possuíam pelos glandulares pegajosos capazes de capturar insetos.

Com base em observações de campo e estudo de amostras de plantas, bem como em análises genéticas, os cientistas chegaram à conclusão de que a Saxifraga candelabrum suporta a hipótese do naturalista britânico.

Na China, a planta cresce no planalto do Tibete-Qinghai, considerado a região de planalto mais alta e extensa do mundo, e nas montanhas Hengduan.

Insetos presos e enzimas digestivas

A equipa do botânico chinês Hang Sun começou por verificar que 43 dos 45 exemplares que compunham a amostra de plantas estudada tinham presas de insetos nos seus pelos glandulares.

Posteriormente, usou marcação por fluorescência para identificar atividade de fosfátase, uma enzima digestiva frequentemente encontrada em plantas carnívoras, indicando que a Saxifraga candelabrum pode provavelmente digerir presas.

Planta absorve nutrientes das presas

Em seguida, Hang Sun e colegas nutriram a planta com moscas do género Drosophila marcadas com uma forma estável de nitrogénio para verificar se a Saxifraga candelabrum era capaz de absorver nutrientes da presa.

Os cientistas observaram um significativo aumento dos níveis de nitrogénio marcados entre a Saxifraga candelabrum e outras espécies de plantas carnívoras, contrariamente a plantas não carnívoras.

Genes reforçam a descoberta

Por último, segundo a publicação Nature Communications, os investigadores descobriram semelhanças genómicas entre a Saxifraga candelabrum e outras plantas carnívoras que evoluíram independentemente, incluindo genes ligados à atração de presas, digestão e absorção de nutrientes.