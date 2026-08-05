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Ceuta em alerta após apelos nas redes sociais para nova vaga migratória

Mensagens que circulam nas redes apontam o dia 15 de agosto para uma nova tentativa de entrada coletiva de migrantes na cidade autónoma espanhola. Governo mantém dispositivo de segurança reforçado.
Redação
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As autoridades espanholas estão a acompanhar com preocupação a circulação de mensagens nas redes sociais que apelam a uma nova travessia em massa de migrantes para Ceuta.

Segundo o jornal espanhol El País, há muitas referências ao dia 15 de agosto a circular nas redes. Vários vídeos e publicações partilhados no Whatssap e no Facebook apontam esta data para uma nova tentativa de entrada coletiva no território espanhol.

Governo mantém reforço na fronteira

Perante a possibilidade de uma nova vaga migratória, o Governo espanhol decidiu manter reforçados os meios da Guarda Civil e da Polícia Nacional destacados para Ceuta.

As autoridades continuam igualmente a trabalhar em articulação com Marrocos, procurando impedir novas travessias irregulares e combater as redes de tráfico de pessoas que operam na região.

Rumores alimentam nova mobilização

De acordo com o mesmo jornal, a maioria das mensagens difundidas nas redes sociais promete uma passagem facilitada para território espanhol ou sugere que as autoridades marroquinas irão aliviar o controlo fronteiriço durante o mês de agosto.

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As autoridades espanholas consideram, no entanto, que não existe qualquer indicação oficial que sustente essas informações e alertam que muitos destes conteúdos são utilizados por redes criminosas para incentivar travessias perigosas.

Crise migratória continua a marcar Ceuta

A preocupação surge poucos dias depois da maior crise migratória registada em Ceuta nos últimos anos, que levou à entrada irregular de cerca de 72 mil pessoas provenientes de Marrocos. Pelo menos mais de 140 terão morrido.

A vaga provocou uma forte pressão sobre os serviços de acolhimento, obrigou ao reforço dos meios de segurança e desencadeou um debate político em Espanha e na União Europeia sobre o controlo das fronteiras externas e a gestão dos fluxos migratórios.

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