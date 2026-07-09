Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

A cerimónia está atrasada devido ao adiamento na quarta-feira relacionado com as grandes multidões que se reuniram no Iraque para fazer parte do "funeral do século".

As cerimónias fúnebres do antigo líder iraniano Ali Khamenei, morto no primeiro dia da operação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, prosseguem esta quinta-feira, com milhares de pessoas nas ruas. Entre bandeiras e retratos de Khamenei, multiplicam-se também os cartazes a pedir a morte de Donald Trump.

O caixão do antigo líder está a passar pela multidão na cidade de Mashhad, envolto na bandeira iraniana, esta quinta-feira. A cerimónia está atrasada devido ao adiamento na quarta-feira relacionado com as grandes multidões que se reuniram no Iraque para fazer parte do "funeral do século".

Recorde-se que Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de conflito, juntamente com a sua mulher, a nora e uma neta ainda bebé. O seu filho, Mojtaba Khamenei, foi eleito como seu substituto. No entanto, até ao momento, ainda não fez nenhuma aparição pública.

A informação dos EUA e de Israel é de que Mojtaba Khamenei está gravemente ferido, não estando em condições de aparecer publicamente.