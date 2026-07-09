Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

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Irão. Onde está o novo aiatola khamenei?
As cerimónias fúnebres do antigo líder iraniano Ali Khamenei, morto no primeiro dia da operação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, prosseguem esta quinta-feira, com milhares de pessoas nas ruas. Entre bandeiras e retratos de Khamenei, multiplicam-se também os cartazes a pedir a morte de Donald Trump.
O caixão do antigo líder está a passar pela multidão na cidade de Mashhad, envolto na bandeira iraniana, esta quinta-feira. A cerimónia está atrasada devido ao adiamento na quarta-feira relacionado com as grandes multidões que se reuniram no Iraque para fazer parte do "funeral do século".
Recorde-se que Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de conflito, juntamente com a sua mulher, a nora e uma neta ainda bebé. O seu filho, Mojtaba Khamenei, foi eleito como seu substituto. No entanto, até ao momento, ainda não fez nenhuma aparição pública.
A informação dos EUA e de Israel é de que Mojtaba Khamenei está gravemente ferido, não estando em condições de aparecer publicamente.