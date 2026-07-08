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Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros

Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.
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Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros
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O futebol é conhecido por ser um desporto que une povos: estejam eles num país perfeitamente seguro ou, neste caso, destruído por um conflito armado.

Em Gaza, as ruínas que pintam a região não impediram os fãs de futebol de assistir ao Mundial 2026. 

Esta terça-feira, centenas de adeptos juntaram-se para assistir ao jogo entre a Argentina e o Egito, no meio dos escombros. 

Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.

A partida terminou com a vitória polémica da Argentina, por 3 golos a 2, avançando para os quartos de final da competição.

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