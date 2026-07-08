Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros

Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.

O futebol é conhecido por ser um desporto que une povos: estejam eles num país perfeitamente seguro ou, neste caso, destruído por um conflito armado.

Em Gaza, as ruínas que pintam a região não impediram os fãs de futebol de assistir ao Mundial 2026.

Esta terça-feira, centenas de adeptos juntaram-se para assistir ao jogo entre a Argentina e o Egito, no meio dos escombros.

Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.

A partida terminou com a vitória polémica da Argentina, por 3 golos a 2, avançando para os quartos de final da competição.