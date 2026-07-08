Centenas de adeptos em Gaza assistiram ao jogo entre a Argentina e o Egito no meio dos escombros

Relacionados
“Fomos espancados”: Médicos portugueses detidos por Israel já estão em Portugal e denunciam maus-tratos
De Barcelona a Gaza: Lamine Yamal homenageado após festejar vitória do Barcelona com bandeira da Palestina
Presidente da FIFA acusado de esconder preferência pela Argentina após declaração polémica
O futebol é conhecido por ser um desporto que une povos: estejam eles num país perfeitamente seguro ou, neste caso, destruído por um conflito armado.
Em Gaza, as ruínas que pintam a região não impediram os fãs de futebol de assistir ao Mundial 2026.
Esta terça-feira, centenas de adeptos juntaram-se para assistir ao jogo entre a Argentina e o Egito, no meio dos escombros.
Nas imagens, é possível ver bandeiras do Egito, país que faz fronteira com o enclave e que tem atuado como grande mediador das negociações entre o Hamas e Israel.
A partida terminou com a vitória polémica da Argentina, por 3 golos a 2, avançando para os quartos de final da competição.