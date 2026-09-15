Catherine Ringer, voz irreverente dos Rita Mitsouko, morre aos 68 anos. Foi vítima de um "cancro fulminante"

Com a morte de Ringer desaparece também a última integrante da dupla que formou, no início dos anos 1980, com Fred Chichin.

A música francesa perdeu uma das suas figuras mais marcantes. Catherine Ringer, cantora e vocalista dos Rita Mitsouko, morreu na segunda-feira, 14 de setembro, aos 68 anos, vítima de um cancro de rápida evolução. A morte foi confirmada esta terça-feira pelos filhos da artista, através de um comunicado enviado à Agência France-Presse (AFP).

Com a morte de Ringer desaparece também a última integrante da dupla que formou, no início dos anos 1980, com Fred Chichin. O músico e companheiro da cantora morreu em 2007, aos 53 anos, também vítima de cancro.

Uma dupla que marcou a música francesa

Ringer e Chichin encontraram-se no final da década de 1970 e, alguns anos depois, deram origem aos Rita Mitsouko. O projeto destacou-se rapidamente pela mistura de pop, rock e referências da vanguarda artística, tornando-se uma das formações mais singulares da música francesa.

O primeiro álbum, lançado em 1984 com o nome da banda, trouxe alguns dos temas que ajudaram a definir a identidade do grupo: entre eles Marcia Baïla, uma das canções mais conhecidas da dupla, inspirada na bailarina argentina Marcia Moretto, que morreu de cancro. O tema ultrapassou um milhão de cópias vendidas.

Ao longo dos anos seguintes, a dupla lançou trabalhos como The No Comprendo, Marc et Robert, Système D, Cool Frénésie, La Femme trombone e Variéty. Entre os êxitos ficaram também Andy, C'est comme ça e Les histoires d'amour finissent mal.

Em 1988, a colaboração com a dupla norte-americana Sparks em Singing in the Shower ajudou a aumentar a projeção internacional dos Rita Mitsouko, sobretudo no Reino Unido e no norte da Europa.

A carreira da dupla foi distinguida com vários prémios, entre eles as Victoires de la Musique e uma distinção da Academia Charles Cros.

Uma artista para lá dos Rita Mitsouko

Depois da morte de Fred Chichin, Catherine Ringer afastou-se temporariamente dos palcos. Acabaria, no entanto, por regressar progressivamente à música, assumindo a missão de preservar o repertório e o legado construído com o companheiro.

Em 2019, subiu ao palco da Philharmonie de Paris para assinalar os 40 anos do encontro com Chichin, que esteve na origem dos Rita Mitsouko.

A artista manteve também uma presença pública marcada por posições políticas e sociais. Uma das suas últimas grandes aparições aconteceu em 2024, quando interpretou “A Marselhesa” numa cerimónia que assinalou a inscrição do direito ao aborto na Constituição francesa. O momento ficou também associado à sua oposição à extrema-direita.

Uma vida marcada pela arte e pela história familiar

Catherine Ringer nasceu a 18 de outubro de 1957, nos arredores de Paris. Era filha de Sam Ringer, um pintor judeu que foi deportado durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazi, e de uma arquiteta.

Abandonou a escola aos 15 anos e começou desde cedo a explorar diferentes áreas artísticas. Entre essas experiências esteve uma passagem pelo cinema pornográfico, período da sua vida que nunca escondeu ou renegou.

Em 1986, protagonizou um episódio que ficaria conhecido quando enfrentou o cantor e compositor Serge Gainsbourg num programa do Canal+, depois do músico a ter atacado verbalmente devido ao seu passado na indústria pornográfica.

A ligação à história do pai permaneceu também presente ao longo da sua vida. Em 2023, a cantora colocou em leilão cerca de uma centena de obras de Sam Ringer. O artista sobreviveu a nove campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Na altura, Catherine Ringer afirmou que o pai lhe tinha transmitido a sua “força vital”.