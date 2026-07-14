Caso Maddie: Scotland Yard recebe "dossiê crucial" com alegadas provas contra principal suspeito do desaparecimento

Também detetives britânicos afirmaram ter evidências físicas ligadas ao alemão de que Madeleine está morta.

Um “dossiê crucial”, alegadamente com “evidências” sobre o suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, foi entregue a alguns investigadores da Scotland Yard no último mês. A informação foi avançada pelo The Daily Mail.

De acordo com o divulgado, as autoridades alemãs, de onde é natural o principal suspeito, Christian Brueckner, compilaram documentos, fotos e histórias ligadas ao desaparecimento de Maddie, na noite de 3 de maio de 2007. A criança britânica, então com três anos de idade, foi dada como desaparecida de um apartamento turístico no aldeamento Ocean Club, na Praia da Luz, na região do Algarve, em Portugal.

Também detetives britânicos afirmaram ter evidências físicas ligadas ao alemão de que Madeleine está morta.

Recorde-se que Scotland Yard já tentou que Christian Brueckner fosse julgado no Reino Unido. No entanto, uma lei alemã em vigor desde a 2.ª Guerra Mundial, impede a extradição de criminosos para países que não pertencem à União Europeia. Brueckner continua a negar falar sobre o caso.

Brueckner está neste momento a viver no norte da Alemanha, sob vigilância policial, após ter cumprido pena por crimes sexuais cometidos em Portugal, na zona da Praia da Luz, de onde desapareceu Maddie. Embora tenha sido libertado com pulseira eletrónica, um tribunal alemão retirou a medida por considerar inconstitucional proibir um “cidadão livre” de sair do país.