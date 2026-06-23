Caso de Nancy Guthrie: carta enviada aos meios de comunicação dizia que a mãe da apresentadora norte-americana tinha morrido

Já se passaram 20 semanas desde que Guthrie foi dada como desaparecida, no dia 1 de fevereiro deste ano.

O caso do desaparecimento de Nancy Guthrie, mãe da apresentadora Savannah Guthrie, continua a mobilizar, ao mesmo tempo que surgem novos desenvolvimentos.

As autoridades informadas sobre a investigação revelaram agora que uma nota enviada aos meios de comunicação em fevereiro, no mesmo mês do desaparecimento, dava conta que Nancy Guthrie teria morrido.

Mas antes dessa nota, surgiu uma outra. De acordo com a CNN Internacional, os sequestradores exigiu um resgate de milhões de dólares inicialmente. Pouco tempo depois chegou a segunda nota, onde informavam que Nancy Guthrie estava morta - mas que não tinha sido intenção deles. Ao que tudo indica, ela teria morrido pouco depois do sequestro.

O conteúdo de ambas as notas era conhecido pela CNN, que concordou com as autoridades e com a família em adiar a sua divulgação para que "futuras comunicações com o (s) sequestrador(es) pudessem ser autenticadas".

Recorde-se que logo depois do sequestro, a apresentadora Savannah Guthrie da NBC News publicou um vídeo onde afirmava "recebemos a vossa mensagem e entendemos".

O desaparecimento

Já se passaram 20 semanas desde que Guthrie foi dada como desaparecida, no dia 1 de fevereiro deste ano. As câmaras de videovigilância do exterior da sua habitação no Arizona mostram um homem encapuzado com uma arma de fogo.

A investigação mantém-se ao longo destes meses, mas com poucos detalhes sobre a possível localização de Nancy ou sobre as circunstâncias do seu desaparecimento.

A CNN indica que vários meios de comunicação norte-americanos receberam notas de resgate de pessoas que alegavam estar envolvidas no desaparecimento de Guthrie. No entanto, as autoridades nada revelaram sobre a sua autenticidade.