Casa onde nasceu Adolf Hitler reabre como esquadra de polícia para travar peregrinação neonazi

Edifício em Braunau am Inn, na Áustria, passa a acolher uma esquadra e um centro de formação policial, numa tentativa de retirar ao local o simbolismo associado ao ditador nazi.

A casa onde nasceu Adolf Hitler, em Braunau am Inn, na Áustria, reabriu esta quarta-feira com uma nova função. Depois de uma profunda renovação, o edifício passa a albergar uma esquadra de polícia e instalações da Academia de Segurança, numa medida destinada a eliminar o peso simbólico do imóvel e a impedir que continue a atrair admiradores da ideologia nazi.

A decisão faz parte da estratégia das autoridades austríacas para transformar um dos locais mais controversos do país num espaço ao serviço das instituições democráticas.

Novo destino para um edifício marcado pela história

A partir desta quarta-feira, o edifício acolhe o novo centro de polícia da cidade de Braunau am Inn e as instalações da Academia de Segurança.

No local vão decorrer ações de formação destinadas a agentes policiais, incluindo cursos dedicados aos direitos humanos e aos princípios do Estado de direito.

Um símbolo transformado

Ao atribuir uma nova utilização ao edifício, o Governo austríaco procura retirar-lhe o significado associado ao nascimento de Adolf Hitler, líder da Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

A medida pretende também evitar que a antiga casa continue a ser um ponto de encontro ou de peregrinação para grupos neonazis.

Hitler foi responsável pelo regime que desencadeou a Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto, durante o qual milhões de judeus foram assassinados.