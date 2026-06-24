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Casa Branca nega que Trump tenha recebido medicamento experimental para perder peso

A Casa Branca rejeitou informações de que Donald Trump teria tido acesso a um medicamento experimental para emagrecer através de um programa especial da autoridade reguladora norte-americana. A polémica surge após notícias sobre a visível perda de peso do presidente dos EUA
Redação
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Casa Branca nega que Trump tenha recebido medicamento experimental para perder peso
AFP

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

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A Casa Branca negou esta terça-feira que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha recebido um medicamento experimental para perda de peso desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, contrariando uma notícia divulgada pela revista especializada em saúde STAT.

A publicação norte-americana avançou que a Eli Lilly teria disponibilizado um tratamento ainda não autorizado a um paciente com características semelhantes às do chefe de Estado, através de um mecanismo conhecido como "uso compassivo", reservado a pessoas com condições médicas graves e sem alternativas terapêuticas adequadas.

Contudo, o subsecretário de imprensa da Casa Branca, Kush Desai, rejeitou categoricamente a informação e colocou em causa a credibilidade da reportagem.

Segundo a revista STAT, a farmacêutica e a Food and Drug Administration (FDA) terão autorizado o acesso ao medicamento ao abrigo de um programa especial que permite a utilização de tratamentos experimentais em situações excecionais.

A publicação afirmou ter solicitado esclarecimentos à Casa Branca, ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) e à FDA para confirmar se o beneficiário do tratamento seria Donald Trump, mas garantiu não ter recebido respostas diretas.

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Em reação, Kush Desai classificou Lizzy Lawrence, autora da reportagem, como uma "escritora de fofocas", rejeitando as alegações e acusando a revista de especulação.

Perda de peso de Trump tem gerado especulação

A saúde do Presidente norte-americano tem sido alvo de crescente atenção pública nos últimos meses, sobretudo devido à perda de peso visível registada em várias aparições públicas.

As mudanças na condição física de Trump alimentaram especulações sobre eventuais tratamentos médicos ou programas específicos de emagrecimento.

No entanto, a administração norte-americana tem insistido que não existe qualquer problema de saúde relevante.

No relatório médico divulgado pela Casa Branca em maio, o médico presidencial concluiu que Donald Trump se encontra em "excelente estado de saúde" e plenamente apto para desempenhar as funções de Presidente dos Estados Unidos.

Segundo o documento, a redução de peso observada nos últimos meses resulta de alterações na alimentação, adoção de hábitos mais saudáveis e aumento da atividade física.

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A divulgação do relatório procurou responder às dúvidas levantadas pela opinião pública sobre o estado físico do líder norte-americano, num momento em que a sua saúde continua a ser acompanhada de perto pelos meios de comunicação social e pelos adversários políticos.

Apesar das explicações oficiais, a notícia publicada pela STAT voltou a colocar o tema no centro do debate mediático, levando a Casa Branca a reagir de forma imediata para desmentir qualquer ligação do presidente a tratamentos experimentais para perda de peso.

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