Casa Branca desmente escassez de munições

A guerra no Irão arrasta-se já há cinco meses e o impasse não parece estar perto de ser resolvido. Avança-se todas as semanas que as negociações estão perto da conclusão, mas o regime iraniano desmente e os Estados Unidos voltam a ameaçar com vagas de fortes ataques. Na segunda-feira, o Presidente norte-americano chegou mesmo a dizer que esta era a «última oportunidade» que daria à República Islâmica do Irão para assinar um acordo de paz. Caso contrário, enfrentará a «decapitação».

Porém, a Casa Branca parece estar a enfrentar dificuldades no que diz respeito às suas reservas de armamento. Na terça-feira, a CNN noticiou, citando fontes «familiares com a matéria», que «quase 80 % dos interceptores de um importante sistema de defesa antimísseis estão esgotados», um número que as fontes avaliam como «perigosamente baixo». «As forças armadas dos EUA já utilizaram quase quatro quintos do seu stock de mísseis THAAD», escreveram os jornalistas Zachary Cohen, Jim Sciutto e Haley Britzky, «em comparação com os números anteriores à guerra, e cerca de metade dos seus interceptores Patriot desde o início da guerra, de acordo com duas fontes a par do último relatório de inventário. A revelação do baixo nível do stock de mísseis THAAD ainda não tinha sido noticiada».

Mais, acrescentam os autores da peça, «os aliados do Golfo também manifestaram novas preocupações sobre a forma como a escassez de sistemas de defesa aérea poderá afetar a sua capacidade de repelir uma potencial retaliação iraniana, caso o Presidente Donald Trump decida intensificar o conflito em curso». Isto porque, de acordo com «várias fontes oficiais», «vários desses países dependem dos sistemas de defesa aérea dos EUA e reconheceram que a escassez de stocks poderá comprometer a sua própria capacidade de interceptar ataques iranianos com mísseis e drones - especialmente se forem alvo de retaliação em resposta a qualquer escalada por parte dos EUA». As mesmas fontes indicam que a questão da escassez foi um dos motivos pelos quais os ataques planeados para o sábado passado foram cancelados.

Na sequência desta notícia, foi a vez do Washington Post, com base em duas fontes «familiarizadas com a conversa», avançar que «Trump e Hegseth [secretário da Defesa] entraram em conflito devido a preocupações com a escassez de mísseis para o Irão». «Numa cimeira realizada este fim de semana em Camp David», pode ler-se na entrada da notícia do jornal norte-americano, «o Presidente Trump exigiu respostas do secretário da Defesa […] sobre a escassez extrema de munições».

Contudo, a Casa Branca desmentiu rapidamente estas informações. Karoline Leavitt, a porta-voz, recorreu à rede social X para classificá-las como «notícias falsas!», garantindo que, como participante da reunião, «isto, literalmente, nunca aconteceu». Donald Trump, na sua habitual plataforma Truth Social, subiu o tom, assegurando que «os EUA dispõem de quantidades enormes de ‘munições’, especialmente de determinados tipos. Além disso, estão a ser fabricadas e enviadas para os EUA grandes quantidades, conforme necessário. As empresas do setor da defesa estão a construir o maior número de instalações e fábricas da história do nosso país». Após esta garantia, o chefe do executivo norte-americano informou que «os responsáveis pelas fugas de informação por trás dessas declarações traidoras» vão ser levados à Justiça e que «serão pedidas penas de prisão de longa duração!».

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