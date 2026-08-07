Carro invade infantário durante a hora da sesta e deixa 15 crianças hospitalizadas na Tailândia

As autoridades tailandesas sabem que ao volante seguia um homem de 54 anos com problemas cardíacos que terá perdido os sentidos e, consequentemente, o controlo do veículo.

Um despiste de automóvel contra uma creche deixou pelo menos 15 crianças feridas na província de Kanchanaburi, na Tailândia.

O veículo embateu contra a creche e atingiu uma sala onde várias crianças estavam a fazer a sesta da tarde provocando momentos de pânico entre funcionários e familiares, segundo o Bangkok Post.

Apesar da violência do embate, as autoridades tailandesas indicaram que todas as crianças feridas foram retiradas do local conscientes e transportadas para o Hospital Phaholpolpayuhasena, onde receberam assistência médica. As informações mais recentes apontam para que nenhuma corra risco de vida, mas o mesmo jornal avança a maioria das crianças foram transportadas com traumatismo craniano.

Uma professora do estabelecimento revelou que estavam presentes naquela sala 34 crianças. Quinze necessitaram de tratamento hospitalar, enquanto as restantes escaparam ilesas.

Ao volante, as autoridades sabem que seguia um homem de 54 anos com problemas cardíacos, que pode ter perdido os sentidos e, consequentemente, o controlo do veículo.