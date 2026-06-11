Carro invade ciclovia e provoca três mortos nos Países Baixos. Duas das vítimas mortais são crianças de um acampamento escolar

O veículo terá saído da via e embateu contra um grupo composto por 14 crianças e dois adultos.

Três pessoas, incluindo duas crianças, morreram esta quinta-feira, na sequência de um atropelamento provocado por um veículo ligeiro, perto da cidade de Vogelwaarde, localizada perto da fronteira com a Bélgica.

Segundo o 20 minutos, o acidente ocorreu por volta das 12h30, numa estrada com duas faixas. De acordo com as autoridades locais, o veículo terá saído da via e embateu contra um grupo composto por 14 crianças e dois adultos que pedalavam na ciclovia. As crianças faziam parte um acampamento escolar.

Para além das vítimas mortais, quatro crianças sofreram ferimentos graves e foram transportadas para unidades hospitalares.

Até ao momento permanecem desconhecidas a identidade das vítimas.

A tragédia provocou forte comoção nos Países Baixos. O primeiro-ministro neerlandês, Rob Jetten, classificou o sucedido como "terrível e chocante", sublinhando que um momento que deveria ser de diversão para as crianças acabou por se transformar num pesadelo para famílias, professores e colegas.

A investigação está em curso.