Carro em contramão provoca tragédia na Irlanda: cinco adolescentes morreram e quatro pessoas ficaram gravemente feridas

As autoridades descrevem os ocupantes do segundo carro como “familiares que viajavam inocentemente” antes de serem atingidos pelo veículo dos adolescentes.

Cinco adolescentes morreram e quatro pessoas ficaram gravemente feridas na sequência de um violento acidente no Condado de Kildare, na Irlanda.

De acordo com o avançado pela BBC, a colisão aconteceu por volta das 03h00 de domingo. As vítimas mortais eram todas ocupantes do mesmo veículo, que circulava alegadamente em contramão. As autoridades descrevem os ocupantes do segundo carro como “familiares que viajavam inocentemente” antes de serem atingidos pelo veículo.

Os corpos, de acordo com as autoridades, já foram levados para o Hospital Geral de Naas, onde serão autopsiados.

No segundo carro circulavam duas mulheres de cerca de 30 anos, que foram transportadas para o Hospital Universitário de Tallaght, uma mulher com cerca de 20 anos, transportada para o Hospital St Luke’s General, e uma criança, a ser cuidada no Children's Health Ireland.

"O que torna este comportamento imprudente ainda mais chocante é que, em alguns casos, ele é feito para publicar nas redes sociais, independentemente do impacto potencialmente devastador que possa ter sobre pessoas inocentes e sobre si mesmas”, alertou o Comissário da Guarda, Justin Kelly.