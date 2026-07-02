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Carrinha conduzida por criança de 11 anos atropela peregrinação de monges na Tailândia. Há oito mortes

As autoridades locais informaram ainda que o menor responsável está detida e será interrogada após a chegada dos agentes de proteção à criança.
Redação
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Carrinha conduzida por criança de 11 anos atropela peregrinação de monges na Tailândia. Há oito mortes
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Uma criança de 11 anos atropelou com uma carrinha um grupo de 35 monges em peregrinação, no nordeste da Tailândia, esta quinta-feira. O acidente provocou a morte de oito religiosos.

Os 35 monges seguiam em peregrinação na província de Mukdahan, a cerca de 600 quilómetros da capital. Tinham iniciado a caminhada cerca de 30 minutos antes do acidente.

A morte de cinco deles foi declarada no local, enquanto outros três morreram já no hospital, de acordo com o divulgado pelo governador da província, Worrayan Boonnarat, citado pela Associated Press.

Há ainda quatro monges em estado crítico no hospital, e 14 internados, mas estáveis.

As autoridades locais informaram ainda que o menor responsável está detida e será interrogada após a chegada dos agentes de proteção à criança.

A causa do acidente permanece por investigação, mas monges sobreviventes relataram às autoridades que viram o veículo a desviar-se antes de sair por completo da estrada e colidir com o grupo.

Na Tailândia, a idade legal mínima para conduzir é de 15 anos para motociclos e 18 anos para automóveis.

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