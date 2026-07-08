Cardeal que chegou a ser apontado como favorito a Papa é acusado de abusos sexuais por cinco mulheres

Cristóbal López Romero, arcebispo de Rabat, nega todas as acusações, mas decidiu suspender temporariamente as suas funções públicas enquanto decorre a investigação.

O cardeal espanhol Cristóbal López Romero, arcebispo de Rabat, em Marrocos, foi acusado de abuso sexual por pelo menos cinco mulheres, na sequência de uma investigação da Agence France-Presse (AFP). O religioso, de 74 anos, rejeita as acusações, mas anunciou que se vai afastar temporariamente das funções públicas enquanto decorre a investigação.

A AFP recolheu o testemunho de uma das alegadas vítimas, que relatou episódios recorrentes de abuso sexual, e teve ainda acesso ao depoimento escrito de outra mulher, entregue à Nunciatura Apostólica em Rabat.

Nesse documento, a denunciante afirma que o cardeal teve comportamentos físicos que "percebeu como inadequados", referindo "abraços particularmente intensos e prolongados" e uma tentativa de aproximação física que descreve como equivalente a uma tentativa de beijo, da qual diz ter conseguido escapar "embora com dificuldade".

Segundo uma fonte da Arquidiocese de Rabat citada pela AFP, pelo menos outras três mulheres relataram terem sido vítimas de "incidentes semelhantes".

Confrontado pela agência francesa, Cristóbal López Romero afirmou que já "respondeu aos seus superiores eclesiásticos" e garantiu estar disponível para colaborar com a investigação conduzida pelo Vaticano.

Numa mensagem dirigida aos fiéis da Arquidiocese de Rabat, o cardeal anunciou igualmente o seu afastamento temporário. "Durante este período de investigação, para não a prejudicar, afastar-me-ei, abstendo-me de presidir a quaisquer celebrações públicas ou de participar em quaisquer atividades pastorais", declarou.

Cristóbal López Romero é arcebispo de Rabat desde março de 2018 e integra o colégio cardinalício, órgão composto pelos cardeais escolhidos pelo Papa para o aconselhar e, quando têm menos de 80 anos, participar na eleição de um novo pontífice.

Antes do conclave realizado em maio de 2025, que elegeu o norte-americano Robert Prevost como Papa Leão XIV, sucedendo ao Papa Francisco, López Romero chegou a ser apontado entre os nomes mais referidos como possíveis sucessores ao trono de São Pedro.