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Canal argentino despede apresentadora após anunciar notícia falsa sobre a morte do pai de Lionel Messi em direto

A família do internacional argentino, que está neste momento a competir no Mundial 2026, rapidamente desmentiu a informação divulgada.
Redação
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Canal argentino despede apresentadora após anunciar notícia falsa sobre a morte do pai de Lionel Messi em direto
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A apresentadora de televisão Florencia Peña e a sua equipa de produção foram demitidos pela Luzu TV, um famoso canal e produtora de conteúdos de streaming e entretenimento da Argentina, após terem comunicado erradamente a morte do pai de Lionel Messi, Jorge Messi.

A família do internacional argentino, que está neste momento a competir no Mundial 2026, rapidamente desmentiu a informação divulgada.

Da parte do canal, de acordo com o Todo Noticias, o principal canal de televisão de notícias da Argentina, a Luzu TV lamentou o sucedido em comunicado. "É inadmissível a difusão de informação sensível sem a devida verificação prévia", escreveram.

A empresa informou que "todos os responsáveis envolvidos" não estariam mais vinculados com o órgão de comunicação social e que Florencia Peña "tomará a decisão de dar um passo atrás".

A apresentadora em questão emitiu de imediato um pedido de desculpas. "Peço perdão à família Messi pelo momento que imagino que esteja a viver. Fui apanhada de surpresa e assumi as fake news", escreveu.

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Recorde-se que a família de Messi decidiu esclarecer que o jogador tem passado tempos difíceis devido ao estado de saúde do seu pai. Jorge Messi "atravessa uma situação de saúde e encontra-se sob seguimento médico", segundo a família, estando a recuperar favoravelmente. A família apela ao respeito e privacidade, após várias especulações relacionadas com os festejos do argentino no jogo frente à Algéria.

"A família deseja esclarecer, além disso, que apenas os seus familiares mais próximos dispõem de informações reais e precisas sobre o estado de Jorge. Por conseguinte, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e dos seus canais oficiais não deve ser considerada válida nem verídica", notam, acrescentando que o que aconteceu com o programa da Luzu TV provocou um "profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos".

O momento da notícia falsa

Em direto, Florencia Peña terá dado a notícia de que Jorge Messi tinha morrido. "Não quero dar más notícias, mas o pai de Messi acabou de falecer", afirmou esta quinta-feira.

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Minutos depois, a emissão voltou ao assunto para esclarecer que se tratava de um boato. "Há muitos boatos por toda parte, estão a ser escritos no Twitter, não estão confirmados de forma alguma. Nada, esclarecemos só por precaução", afirmou um dos produtores.

Peña afirmou depois que "esperava que fosse falso" afirmando que atualmente é difícil "entender o que é falso e é real".

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