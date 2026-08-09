Canadá em alerta: grande incêndio já destruiu mais de 10 mil hectares e forçou 20 mil pessoas a fugir

As chamas, alimentadas pelo calor, pela seca e pelos ventos fortes, continuam a alastrar rapidamente e quase metade dos 102 incêndios ativos na província está fora de controlo.

Um incêndio florestal de grandes proporções que deflagrou na sexta-feira à noite em Bald Range, no sul da Colúmbia Britânica, já devastou mais de 10.000 hectares e obrigou à retirada de mais de 20.000 pessoas.

As autoridades canadianas declararam, no sábado, o estado de emergência na província ocidental da Colúmbia Britânica, onde os ventos intensificaram o incêndio de Bald Range, perto do lago Okanagan, que se alastrou rapidamente, afetando as populações dos vales circundantes.

Os bombeiros da província registaram hoje de manhã 102 incêndios florestais ativos, dos quais quase metade parece estar fora de controlo.

“Nas últimas 24 horas, observou-se uma propagação extrema dos incêndios no sul da Colúmbia Britânica devido às condições persistentes de calor e seca”, afirmaram os bombeiros.

As operações de intervenção de emergência foram dificultadas por “uma intensidade extrema dos incêndios associada a uma visibilidade muito reduzida”, acrescentaram.

A Real Polícia Montada do Canadá declarou estar “a conduzir uma investigação” sobre uma possível morte comunicada por um morador de Meadow Valley.

As autoridades ainda não divulgaram qualquer balanço relativo às vítimas e aos danos.

Segundo a CTV News, mais de 50 pessoas tiveram de ser retiradas por via aérea da localidade de Faulder.

“Sabemos que houve perdas significativas de casas e bens. Sabemos também que algumas pessoas ficaram encurraladas, uma vez que as condições mudaram muito rapidamente”, afirmou no sábado o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, citado em comunicado.

Segundo o primeiro-ministro, “estão a decorrer evacuações aéreas para as pessoas que ficaram isoladas” devido ao incêndio.

O incêndio foi sinalizado pela primeira vez na noite de sexta-feira e Eby alertou, no sábado, que “continua extremamente ativo e que subsistem desafios significativos”.

A ministra provincial da Gestão de Situações de Emergência e da Preparação para as Alterações Climáticas, Kelly Greene, declarou o estado de emergência.

As últimas três épocas de incêndios estiveram entre as mais destrutivas de sempre registadas no Canadá, um país vasto que está a aquecer duas vezes mais depressa do que o resto do planeta.

O primeiro-ministro canadiano Mark Carney elogiou na rede social X os bombeiros do país que trabalham “incansavelmente para garantir a segurança dos cidadãos”, sublinhando que “o Governo federal está pronto para ajudar e apoiar o Governo da Colúmbia Britânica nestes esforços”.