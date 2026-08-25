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Câmaras captam conversa "tensa" entre Donald Trump e Melania: “Não aguento mais”

Tudo aconteceu no Grande Prémio Freedom 250 da IndyCar, em Washington D.C.
Redação
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Câmaras captam conversa "tensa" entre Donald Trump e Melania: “Não aguento mais”
AP

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A relação entre Donald Trump e Melania Trump é uma das mais especuladas do mundo. Agora, um momento de tensão e uma simples leitura labial estão a levantar dúvidas sobre o estado da relação do presidente norte-americano com a primeira dama. 

Tudo aconteceu no Grande Prémio Freedom 250 da IndyCar, em Washington D.C. As câmaras focaram o casal presidencial norte-americano quando estes estavam a ter uma conversa considerada “tensa”.

Aparentemente, vê-se apenas Melania a sussurrar ao ouvido do marido. No entanto, o especialista em leitura labial, Jeremy Freeman, revelou ao Mirror a sua interpretação: embora a conversa não tenha sido totalmente interpretada, Freeman acredita que a primeira frase de Melania é “Esse é o problema, as pessoas reagem".

A resposta de Trump terá sido um “vamos parar com isso”, com Melania a subir para um tom irritado: “É mesmo? Aconteceu duas vezes". 

A conversa continua, com muitos momento impercetíveis. Freeman consegue apenas decifrar a última frase da primeira dama: “não aguento mais”.

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O vídeo é o suficiente para as teorias da especulação nas redes sociais, que já tentam adivinhar qual seria o tema de conversa.

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Leitura labial
Jeremy Freeman
Casal presidencial

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