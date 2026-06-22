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Calor extremo em França termina em tragédia: 13 pessoas morrem afogadas num só dia

As autoridades não desaconcelham os mergulhos para fazer face ao calor, mas alertam para todas as medidas seguranças que devem ser tidas em conta.
Redação
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Calor extremo em França termina em tragédia: 13 pessoas morrem afogadas num só dia
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“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

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A onda de calor que se faz sentir na Europa está a deixar França a viver episódios com consequências trágicas.

Este domingo, morreram 13 pessoas afogadas, de acordo com a proteção civil nacional, citada pelo Le Monde. Todas estavam à procura de uma solução para o calor extremo.

Por outro lado, já foram registadas outras três mortes de idosos devido às tempraturas extremas, que estão a obrigar o país a várias medidas de contingência, incluindo o encerramento de escolas ou a adaptação dos horários às alturas de menor calor.

Autoridades afirmam possibilidade de temperaturas recorde

Em Bordéus, os termómetros chegaram aos 42 graus Celsius no fim de semana. Cerca de 49 regiões admnistrativas estão em aviso vermelho em França.

“Estamos a caminhar para, pelo menos, vários dias de tempo muito, muito quente. Não sabemos quando é que as temperaturas vão começar a descer”, alertou a ministra da Saúde de França, Stephanie Rist, em declarações à TF1.

As autoridades não desaconcelham os mergulhos para fazer face ao calor, mas alertam para todas as medidas seguranças que devem ser tidas em conta.

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