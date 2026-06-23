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Calor extremo bate recordes em França e coloca país sob alerta máximo

A partir de amahã o território francês encontra-se sob alerta vermelho.
Redação
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Calor extremo bate recordes em França e coloca país sob alerta máximo

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

França atravessa um dos episódios de calor mais severos desde 1947, tendo esta terça-feira sido registada como "o dia mais quente de sempre". O fenómeno ocorre numa altura em que grande parte do território francês se encontra sob alertas máximos devido às temperaturas excecionais que têm afetado o país.

Segundo o instituto meteorológico Météo-France, o indicador térmico nacional atingiu os 29,8 graus Celsius (° C), de acordo com dados provisórios analisados até às 17 horas (16 horas em Portugal continental) pelo organismo público.

O valor representa um novo recorde nacional, superando 25 de julho de 2019 e 5 de agosto de 2003 (29,4° C).

Temperaturas acima dos 40 graus

Várias cidades do oeste de França registaram temperaturas extremamente elevadas: 43,3° C em Cazaux, 42,2° C em Niort, 42,1° C em Bordéus e 41,3° C em Rennes.

"Esta onda de calor será totalmente comparável, em termos de gravidade, à de agosto de 2003. Deverá ultrapassá-la em termos de intensidade máxima. Mantém-se a incerteza quanto à sua duração.", indicou o instituto, citado pela Lusa, que prevê condições idênticas até ao fim de semana.

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Mais de 90% da população sob alerta

Face à situação, as autoridades colocaram dezenas de departamentos sob alerta vermelho a partir das 12h de quarta-feira (11 horas em Portugal continental). Segundo os serviços meteorológicos franceses, mais de 90% da população encontra-se exposta a níveis de calor considerados extremos ou excecionais.

As recomendações incluem evitar atividades físicas durante as horas mais quentes, manter uma hidratação adequada e prestar especial atenção às pessoas mais vulneráveis.

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