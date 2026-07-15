Cabo Verde conquistou o mundo dentro e fora de campo. Pesquisas por viagens ao arquipélago dispararam mais de 5.000%

A histórica participação dos "Tubarões Azuis" no Mundial 2026 não ficou apenas dentro das quatro linhas. O torneio colocou Cabo Verde no mapa para milhões de pessoas e está a impulsionar o turismo, com um crescimento recorde nas pesquisas por viagens para o arquipélago.

A marca histórica de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de 2026 está a ter um impacto muito para além do futebol. Depois de surpreender o mundo ao tornar-se na menor nação de sempre a atingir a fase eliminatória de um Mundial, o arquipélago africano está agora a despertar um interesse sem precedentes junto de turistas de vários países.

De acordo com dados divulgados por empresas do setor das viagens e plataformas de pesquisa e citados pela SIC Notícias, as pesquisas realizadas por "Cabo Verde vacation" aumentaram mais de 5.000% em comparação com o mesmo período do ano passado. O fenómeno também se fez sentir noutros mercados, como o Reino Unido e o Japão, onde o interesse pelo destino registou crescimentos significativos.

Do desconhecido ao palco mundial

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Cabo Verde participou pela primeira vez num Campeonato do Mundo e rapidamente conquistou adeptos em todo o planeta.

Os "Tubarões Azuis" empataram com seleções históricas durante a fase de grupos e protagonizaram uma campanha muito acima das expectativas, apenas travada pela Argentina nos oitavos de final, após um jogo decidido no prolongamento. O desempenho da equipa valeu ao país uma exposição mediática inédita e despertou a curiosidade de milhões de pessoas sobre a sua cultura, praias e paisagens naturais.

Turismo já sente os efeitos do Mundial

O impacto começou rapidamente a refletir-se no setor do turismo.

Além do crescimento superior a 5.000% nas pesquisas efetuadas no google, a plataforma de viagens Expedia, de acordo com o The Print, registou um aumento superior a 800% nas pesquisas relacionadas com Cabo Verde durante o Mundial. Operadores turísticos europeus também reportaram uma procura muito superior à habitual pelo destino.

Especialistas consideram que este fenómeno é semelhante ao registado por outros países que protagonizaram campanhas surpreendentes em grandes competições internacionais, como Marrocos, depois de chegar às meias-finais, no Campeonato do Mundo em 2022, transformando o sucesso desportivo numa oportunidade para promover o turismo e atrair investimento.

Muito mais do que futebol

O Mundial também deu visibilidade a vários jogadores cabo-verdianos, com destaque para o guarda-redes Vozinha, cujas exibições frente a seleções de topo fizeram dele uma das figuras mais mediáticas do torneio.

Para muitos cabo-verdianos, o maior legado poderá estar precisamente fora dos relvados: pela primeira vez, milhões de pessoas descobriram o país e passaram a incluí-lo nas suas pesquisas para futuras viagens.