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Bruxelas afasta taxa a lucros extraordinários

A Comissão Europeia voltou a rejeitar a criação de um imposto europeu sobre os lucros extraordinários das petrolíferas, apesar do apelo de Portugal e de outros cinco países para uma resposta comum ao nível da União Europeia.
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Bruxelas afasta taxa a lucros extraordinários

Tauromaquia de luto: morre Luís Campino, jovem forcado de 24 anos

A Comissão Europeia voltou a afastar a criação de um imposto, ao nível da União Europeia, para tributar os lucros extraordinários das empresas petrolíferas, após novo pedido de Portugal e cinco outros países, que defendiam uma «abordagem comum», medidas nacionais e pedindo que o tema fosse discutido na próxima reunião do ECOFIN, marcada para os dias 18 e 19 de setembro.

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Petrolíferas

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