Brasil. Três meses antes da morte de jovem em salto sem corda, criança já tinha sofrido grave acidente na mesma ponte

Três meses antes da morte da jovem de 21 anos, que saltou da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no Brasil, numa prática de rope jump, sem a corda de segurança, uma criança de nove anos sofreu um acidente com a mesma equipa na mesma ponte.

Em março, uma falha no sistema de travagem da corda quase matou a criança. Há imagens que mostram o embate no chão, embora a criança tenha apenas sofrido ferimentos ligeiros.

Luís Gustavo, que trabalhava com a equipa, saltou ao mesmo tempo que o menino. "O garoto foi correndo, eu já fui correndo atrás. Ele pulou e eu pulei dando um mortal logo atrás. Eu não ouvi o garotinho gritar tipo o 'uhu', que ele sempre gritava, a gente estava feliz e tal. Eu comecei a ouvir algumas pessoas gritando o nome dele e quando eu olhei para o lado, ele estava no chão", recorda, citado pelo portal de notícias G1.

Apesar deste alerta, a atividade continou a existir no mesmo local até ao dia 13 de junho, em que Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, morreu após um salto sem corda de segurança. O caso chocou o mundo, após o vídeo da tragédia ser partilhado nas redes sociais.