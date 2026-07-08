Brasil. Três meses antes da morte de jovem em salto sem corda, criança já tinha sofrido grave acidente na mesma ponte

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Três meses antes da morte da jovem de 21 anos, que saltou da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no Brasil, numa prática de rope jump, sem a corda de segurança, uma criança de nove anos sofreu um acidente com a mesma equipa na mesma ponte.
Em março, uma falha no sistema de travagem da corda quase matou a criança. Há imagens que mostram o embate no chão, embora a criança tenha apenas sofrido ferimentos ligeiros.
Luís Gustavo, que trabalhava com a equipa, saltou ao mesmo tempo que o menino. "O garoto foi correndo, eu já fui correndo atrás. Ele pulou e eu pulei dando um mortal logo atrás. Eu não ouvi o garotinho gritar tipo o 'uhu', que ele sempre gritava, a gente estava feliz e tal. Eu comecei a ouvir algumas pessoas gritando o nome dele e quando eu olhei para o lado, ele estava no chão", recorda, citado pelo portal de notícias G1.
Apesar deste alerta, a atividade continou a existir no mesmo local até ao dia 13 de junho, em que Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, morreu após um salto sem corda de segurança. O caso chocou o mundo, após o vídeo da tragédia ser partilhado nas redes sociais.